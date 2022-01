В Первомайском райсуде Бишкеке 14 января состоялось очередное заседание по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти. Обвиняемым в убийстве проходит Талгат Шамиев. По версии следствия, он имел личную неприязнь к Лимонти, который убил в 90-е его отца. На заседании 14 января должны были рассмотреть продление сроков судебного разбирательства и меру пресечения обвиняемому. По данным ИА 24.kg, адвокат Шамиева просил суд продлить меру пресечения его подзащитному только до 28 января. Он отметил, что уголовное дело поступило в Нарынский городской суд ровно год назад (28 января) и новый Уголовно-процессуальный кодекс запрещает продлевать срок меры пресечения более одного года. Однако суд решил иначе и продлил срок содержания под стражей Шамиева еще на два месяца. «Возмутившись этим, Талгат Шамиев прямо в зале суда зашил себе рот проволокой. Кроме того, обвиняемый объявил голодовку», — сообщило ИА 24.kg, добавив, что Шамиев также объявил отвод судье. Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Если вы впечатлительны — не смотрите это видео. Убийство Лимонти и суд Алмаз Сулайманов был убит в Нарыне 28 марта 2020 года. По информации УВД Нарына, ему нанесли 26 ножевых ранений и он скончался на месте. В милиции сообщили, что Лимонти и Шамиев столкнулись на дороге, в результате чего между водителями произошла словесная перепалка. «Когда член ОПГ вышел из авто, его несколько раз ударили ножом. Он скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый положил труп в машину, вместе с ним приехал в местное РОВД и сдался. Он зашел в милицию и сказал, что убил человека. Им оказался Талгат Шамиев, сын убитого в 1998 году Имаша Шамиева. Он заявил, что отомстил Лимонти, которого осудили за совершение этого преступления», — рассказали в милиции. Талгат Шамиев на заседании суда 18 ноября 2021 года. Фото: ИА 24.kg. Следствие считает, что Шамиев пошёл на преступление сознательно, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами с целью умышленного лишения жизни Сулайманова. По данным kaktus.media, сам Шамиев во время следствия дал показания о том, что преступление совершил один на почве возникшей ссоры с Лимонти и не знал убитого ранее. Но позже обвиняемый изменил свои показания. На суде он заявил, что знал Сулайманова и увидев его машину хотел спросить у него про убийство его отца. «Обвиняемый сел в машину к Лимонти, и тот, якобы узнав, что он сын Имаша [Имангазы Шамиева], начал грубить, между ними возникла ссора, после чего якобы Сулайманов напал на него с ножом, и в ходе драки Талгат Шамиев выхватил нож у Лимонти и им же его убил. Он настаивает, что это была самооборона, а не умышленное групповое убийство», — пишет издание. В 1999 году Алмаз Сулайманов был приговорен Нарынским районным судом к расстрелу за двойное убийство, разбойное нападение и вымогательство. После введения в стране моратория на смертную казнь его приговорили к 25 годам лишения свободы. В августе 2019 года его перевели в колонию-поселение в Балыкчы, поскольку он отсидел большую часть срока лишения свободы.

