В Кыргызстан сегодня 14 января вернулись военнослужащие, которых отправили в Казахстан в рамках миротворческой организации по линии ОДКБ. Их встречали целым оркестром на КПП «Ак-Жол — Автодорожный». Кыргызские военнослужащие прибыли в Казахстан 7 января, там они охраняли стратегический объект ТЭЦ-2 в городе Алматы. В минобороны России 13 января сообщили, что миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты профильным ведомствам Казахстана. Кыргызстан отправил в Казахстан свои военные силы после одобрения Жогорку Кенеша и президента Садыра Жапарова. По информации минобороны, в соседнюю страну отправили 150 военных, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Кыргызские военнослужащие прибыли в Казахстан. Фото: минобороны Кыргызстана

Всего на территории Казахстана более трёх тысяч военнослужащих стран-участниц ОДКБ — большинство из них из России. В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия. Протесты в Казахстане и ввод войск ОДКБ Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы». В ночь на 6 января премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ в этом году Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворцев ОДКБ. По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная, а вывод контингента ОДКБ займет не более 10 дней.

