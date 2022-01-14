В Таджикистане скончался кыргызстанец, который отбывал там наказание по обвинению в незаконном пересечение границы. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу посольства Кыргызстана в Таджикистане.

По их данным, погибшим был Б.К.Б 1953 года рождения. Его осудили на два года по обвинению в «незаконном пересечении государственной границы». В посольстве Кыргызстана сообщили, что кыргызстанец содержался в исправительной колонии №6 Таджикистана.

Диппредставительство направило ноту в адрес МИД Таджикистана с просьбой оказать содействие в проведении объективного расследования по факту смерти гражданина Кыргызстана.

ИА 24.kg со ссылкой на собственные источники пишет, что погибшим является 68-летний житель Баткенской области Кудайберди Бекмуратов.

Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев сообщил, что кыргызские правоохранительные органы ведут соответствующие мероприятия.

По его словам, в Таджикистане на сегодняшний день под стражей находятся десять жителей Баткенской области.

«Мы направили письмо, провели переговоры с главой Согдийской области. Но пока никаких результатов нет. В Таджикистане 10 наших граждан, у нас — их», — сказал он ИА 24.kg.

Приграничные конфликты

На кыргызско-таджикской границе периодически бывает неспокойно.

Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Последний крупный конфликт на границе произошел в конце апреля прошлого года. 28 апреля 2021 года около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Поводом послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт.

В результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.