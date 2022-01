Депутат парламента и лидер фракции «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров вышел с допроса в Генпрокуратуре. О том, что парламентарий находится на допросе стало известно утром 14 января. По словам Мадумарова, когда он вышел утром из дома, то увидел десяток мужчин за воротами. Все они были из МВД, ГКНБ и прокуратуры. В надзорном органе не сообщили по какому делу вызвали депутата на допрос и в качестве кого. Выйдя с допроса, сам Мадумаров рассказал журналистам, что его допросили в качестве свидетеля в рамках дела по вопросу границ. Лидер «Бутун Кыргызстан» связал допрос со своей политической деятельностью, заявив о давлении на него. По его словам, «все началось с заявлений президента Садыра Жапарова». «В 2019 году, оказывается, было возбуждено дело по границе. После тщательного изучения оно было закрыто. Но с декабря, когда началась сессия нового парламента, дело возобновляют», — цитирует депутата «Азаттык». По словам Мадумарова, его вновь пригласили на допрос по этому же делу. Также парламентарий заявил, что давление идёт не только на него, но и на его сопартийцев. Он отметил, что 14 января на допрос в ГКНБ вызвали и депутатку от «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову «Они, наверное, думают, что некоторых молодых депутатов таким образом запугают своими вызовами […] Но с уверенностью скажу, что членов “Бутун Кыргызстан” не смогут запугать», — отметил он. Заявления президента Очевидно Мадумаров, говоря о «заявлениях президента», имеет ввиду слова Жапарова, которые он сказал в прошлом году в контексте приграничных проблем с Таджикистаном. 23 октября прошлого года президент Садыр Жапаров на своей пресс-конференции сказал, что в 2009 году Мадумаров, будучи секретарем Совбеза, подписал протокол. По словам Жапарова, именно из-за этого документа Душанбе претендует на один участок в Баткене. Позже президент пообещал привлечь к ответственности «предателей», распродавших земли Баткена. Он говорил, что расследование проведут по этим фактам после выборов. В 2019 году ГКНБ начал изучать этот протокол. Сам Мадумаров говорил, что подписание этого документа было верным решением и отмечал, что протокол не был одобрен Жогорку Кенешем и не имеет юридической силы.

