Министр культуры Азамат Жаманкулов 15 января вручил певцу Александру Волкодаву нагрудный знак «Отличник культуры» Кыргызстана и сертификат на 100 тысяч сомов. Азамат Жаманкулов и Александр Волкодав. Фото: Пресс-служба минкульта Волкодав — первый кыргызстанец-победитель российского шоу «Голос». Он получил 53,3% голосов зрителей в финале. Победитель десятого сезона российского проекта «Голос» Александр Волкодав вернулся в Кыргызстан 13 января. Волкодава в аэропорту «Манас» встретили его близкие, журналисты и представители минкультуры. В руках они держали букеты для победителя и плакаты с надписью: «Ты гордость страны!» Волкодав заявил, что планирует жить на две страны — периодически бывать и в России, и в Кыргызстане. Он отметил, что скоро в России начнутся концерты, и он должен будет бывать там чаще. «Дело не в переезде, наверное, а в концертной деятельности, то есть, это напрямую связано с контрактом и концертами. Большую часть своего времени я, наверное, буду проводить в Москве, но родина все равно — родина. Я буду постоянно прилетать сюда. Но, в любом случае, буду на две страны», — сообщил Волкодав. Финал десятого сезона шоу «Голос» показали 31 декабря 2021 года. Соперниками кыргызстанца были россиянка Элина Пан и казахстанцы Алишер Каримов и Ернар Садирбаев. На этом этапе Волкодав исполнил с Пелагеей композицию Arcade, а затем сольно песни «Казачья» и «Луч солнца золотого». По итогам зрительского голосования он получил 53,3% голосов слушателей. В качестве приза певец получил сертификат на запись собственной песни.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!