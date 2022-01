Генеральный консул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов сообщил, что правоохранители Алматы отпускают четверых задержанных кыргызстанцев. Об этом он рассказал информагентству АКИpress. По его словам, их отпустят 15 января. «Местные власти помогли, местный РОВД и прокуратура Карасайского района. Все нормально, отпускают уже», — сказал он. Четверых кыргызстанцев задержали по подозрению в участии в беспорядках в Алматы. Закир Юбуров (1990 года рождения), Адан Хуров (1991), Ильяс Мачо (1987) и Абду-Рахим Джиншанло (2001) находились под стражей с начала января. Брат Юбурова сообщал, что разговаривал с Закиром 7 января — тот шел в мечеть, после чего хотел поехать навестить родственников. На пункте пропуска его задержали. Вопрос об освобождении задержанных кыргызстанцев обсуждался в Жогорку Кенеше 12 января. За день до этого генконсул заявил, что виделся с ними лично. «Их не мучили. Никаких жалоб не было», — рассказал Арипов в интервью «Азаттыку». Генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов. Скриншот с видео По данным ГКНБ Кыргызстана на вечер 10 января, после массовых протестов в Казахстане задержали 5 кыргызстанцев. Одного из них — музыканта Викрама Рузахунова — вечером 10 января вернули на родину. Остальных четверых кыргызстанцев должны были освободить 11 января. На данный момент известно о двух погибших кыргызстанцах в результате беспорядков в Казахстане. Один из них — 32-летний Азиз Мусаев, который работал в Алматы фитнес-тренером. Он погиб 7 января. В МИД сообщали, что казахские правоохранительные органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца. Известно, что в мужчина пытался помочь раненному на улице, когда его убили. Личность второго погибшего кыргызстанца не сообщалась, но, по словам генконсула Кыргызстана в Алматы, родственники опознали тело.

