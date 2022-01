Владелец стройкомпании Elite House Тимур Файзиев заявил, что он стал руководителем проекта «Административный городок», который направлен на перемещение всех госструктур в верхнюю часть Бишкека. «Это будет называться “Админгородок”. Все государственные структуры в одном месте, чтобы пробок не было, загазованности», — сказал Файзиев в прямом эфире на своей странице в инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тимур Файзиев (@timurfayziev) Назначение бизнесмена на эту должность в аппарате президента еще не подтвердили. Ранее именно это ведомство сообщило, что Файзиев назначен гендиректором госдирекции по строительству «Экологически чистого города Асман» на Иссык-Куле. Сам бизнесмен рассказал об этом немного раньше. Еще 31 декабря Файзиев на своей странице в Instagram сообщал, что он станет руководителем проекта. Но тогда на сайте кабмина подобного распоряжения не было. Ранее экс-советник президента Равшанбек Сабиров сообщил, что строительство города Асман возможно начнется уже в марте 2022 года. Объявление в розыск Файзиева Не так давно Тимур Файзиев имел проблемы с законом. 27 мая прошлого года ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что бизнесмена задержали по подозрению в соучастии в коррупции. Но позже стало известно, что его местонахождение сейчас неизвестно и суд решил заочно заключить бизнесмена под стражу. После этого в Генпрокуратуре сообщили, что Файзиева подозревают в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве. Бизнесмена тогда объявили в розыск. Однако, уже 7 июля стало известно, что Первомайский райсуд отпустил бизнесмена под подписку о невыезде. В суде пояснили, что решение принято 6 июля по ходатайству старшего помощника Военного прокурора. Отмечалось, что подписка о невыезде для Файзиева будет действовать до окончания досудебного и судебного производства. После этого никаких подробностей дела в отношении Тимура Файзиева не сообщалось.

