В Кыргызстане снова хотят разрешить тонировку боковых стекол передних дверей. Но на этот раз разрешение на тонировку будет платным. Такой проект одобрил кабинет министров на заседании 14 января. Рейд «Тонировка». Фото: АКИpress В пресс-службе ведомства отметили, что размер и порядок уплаты сбора будет определен кабмином после вступления в силу закона. Еще в апреле 2021 года сообщалось, что правительство готовит проект постановления о том, чтобы разрешить в стране тонировку передних стекол авто. Тогда, Улукбек Марипов, занимавший пост главы кабмина, подчеркнул, что это принесет дополнительный доход в бюджет страны. «Долго обсуждавшийся до этого вопрос: тонировка автомашин. Тут есть средства, которые принесут дополнительный доход в бюджет. В этом направлении мы готовим предложения, в ближайшее время мы внесем проект постановления в Жогорку Кенеш», — сказал тода Марипов. Вопрос с разрешением тонировки авто обсуждается в Кыргызстане уже не первый год. Сейчас в стране запрещено тонировать передние стекла машин, а задние нет. Полная тонировка стекол авто разрешена только для спецмашин и авто первых лиц государства. За тонирование стекол автовладельца ждет штраф третьей категории в размере 5 500 тыс сомов, а для юридических лиц 17 тыс сомов. Запрет на тонировку инициировало Министерство внутренних дел еще в июле 2016 года. Согласно постановлению, водителям запрещается тонировать лобовое и передние боковые стекла, либо использовать на них шторки, а в случае, если стекла затонированы заводом-производителем, необходимо их заменить. В том же 2016 году в Главном управлении патрульной милиции сообщали, что водителям разрешено ездить с тонированными стеклами, если они были установлены с завода производителя авто.

