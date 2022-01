Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что четверых кыргызстанцев в Алматы отпустили и распространила видео, на котором они выразили благодарность неравнодушным и госорганам за свое освобождение. Сообщается, что совместными усилиями правоохранительных органов двух стран была достигнута договорённость об освобождении кыргызстанцев. По данным ведомства, они живут в Алматы уже много лет, работают на местном рынке. В Кыргызстан ехать пока не планируют. «Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо всем, кто не остался в стороне. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта», — передает их слова пресс-служба МВД. Утром этого дня Генеральный консул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов сообщал, что правоохранители Алматы отпускают четверых задержанных кыргызстанцев. «Мы утром встретились с ними. Они ничего не нарушали. Их задержали по дороге в Бишкек, когда они возвращались домой. Мы вели соответствующую работу с министерствами иностранных и внутренних дел Казахстана», — сказал Арипов. Их задержали по подозрению в участии в беспорядках в Алматы. Закир Юбуров (1990 года рождения), Адан Хуров (1991), Ильяс Мачо (1987) и Абду-Рахим Джиншанло (2001) находились под стражей с начала января. Брат Юбурова сообщал, что разговаривал с Закиром 7 января — тот шел в мечеть, после чего хотел поехать навестить родственников. На пункте пропуска его задержали. По данным ГКНБ Кыргызстана на 10 января, после массовых протестов в Казахстане задержали 5 кыргызстанцев. Одного из них — музыканта Викрама Рузахунова — вечером 10 января вернули на родину.

