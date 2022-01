За прошедшие сутки минздрав зафиксировал одну смерть пациента с COVID-19. В ведомстве сообщили, что за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 828 человек. По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 607 человек. Больше всего заболевших в столице. Бишкек — 404;

Чуйская область — 97;

Ошская область — 10;

Джалал-Абадская область — 24;

Таласская область — 20;

Баткенская область — 20;

Иссык-Кульская область — 13;

Ош — 14;

Нарынская область — 5. По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 188 813 случаев заражения коронавирусом. Кроме этого, на 15 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 746 пациента. Еще 2 888 человек находятся на амбулаторном лечении. Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 122 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 180 862 человека.

