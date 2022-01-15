За прошедшие сутки минздрав зафиксировал одну смерть пациента с COVID-19. В ведомстве сообщили, что за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 828 человек.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 607 человек. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 404;
- Чуйская область — 97;
- Ошская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 24;
- Таласская область — 20;
- Баткенская область — 20;
- Иссык-Кульская область — 13;
- Ош — 14;
- Нарынская область — 5.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 188 813 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 15 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 746 пациента. Еще 2 888 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 122 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 180 862 человека.
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