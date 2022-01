Депутатка Жогорку Кенеша Орозайым Нарматова заявила, что не верит в то, что следствие по её делу будет справедливым. Ранее её вызвали на допрос в ГКНБ и комитет распространил заявление, что Нарматова была принята в Джалал-Абадский госуниверситет незаконно. Орозайым Нарматова. Фото с её страницы в фейсбуке «Я надеюсь, что расследование будет справедливым и правда выйдет наружу, но верить в это не могу. Вы все знаете, что можно сделать, когда в руках есть власть», — написала она на своей странице в фейсбуке. Она отметила, что два раза участвовала в выборах и все её документы прошли проверку ЦИК. Депутатка напомнила, что на парламентских выборах 2020 года также были попытки её очернения. По её словам, тогда путём утверждений о фальсификации её документов пытались исключить из выборов партию «Бутун Кыргызстан», членом которой она является. «Тогда они опозорились, потому что их претензии были необоснованными. Теперь, не найдя к чему придраться, кажется, они пытаются отомстить — “сломать и опозорить” через свои СМИ. Другой причины нет», — заявила Нарматова. Что говорят в ГКНБ? Днём ранее, после того как допрос Нарматовой вызвал активное обсуждение в соцсетях, Госкомитет нацбезопасности опубликовал разъяснения. В ГКНБ сообщили, что во время проведения парламентских выборов получили информацию «о незаконном зачислении» Нарматовой в 2013 году сразу на 3 курс университета на основании диплома о среднем профессиональном образовании. Помимо этого, спецслужбе стало известно «о возможном предоставлении Орозайым Нарматовой поддельного диплома для поступления в ЖАГУ». В ГКНБ сообщили, что по этому факту возбудили уголовное дело и во время расследования установили, что в личном деле Нарматовой в ЖАГУ «отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие наличие у нее среднего профессионального образования, что свидетельствует о незаконности ее зачисления и получения диплома о высшем образовании». «Более того, в ходе следствия было установлено, что в период прохождения отдельных сессий и сдачи соответствующих экзаменов в ЖАГУ Орозайым Нарматова на территории страны отсутствовала и пребывала в России. Соответственно, Нарматова не могла сдавать экзамены, находясь в Москве, что также свидетельствует о незаконности выдачи диплома о высшем образовании ответственными лицами ЖАГУ», — говорится в сообщении. В спецслужбе отметили, что 14 января депутатку вызвали на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний именно в рамках этого уголовного дела. ГКНБ сообщил, что по результатам расследования будет дана окончательная юридическая оценка фактам ее зачисления в ЖАГУ и выдачи ей диплома о высшем образовании. Согласно Закону о выборах депутатом Жогорку Кенеша может стать лицо старше 25 лет, имеющее высшее профессиональное образование. 14 января на допросе побывал депутат и лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Нардепа допросили в Генпрокуратуре в качестве свидетеля по делу по вопросу границ. Мадумаров связал допрос с политической деятельностью, заявив о давлении на него и на его сопартийцев. «Они, наверное, думают, что некоторых молодых депутатов таким образом запугают своими вызовами […] Но с уверенностью скажу, что членов “Бутун Кыргызстан” не смогут запугать», — заявил он. Необоснованная критика руководства страны В сентябре 2021 года сотрудники МВД задерживали Орозайым Нарматову и привезли ее из Оша в Бишкек для допроса из-за «необоснованной критики в адрес руководства страны». В доме активистки провели обыск. По версии следствия, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана». По её словам, её задерживали как опасного преступника и даже обыскали сумку, в которой хранились гигиенические принадлежности. Это вызвало общественный резонанс, после которого в МВД сообщили, что активистку допросили в качестве свидетеля и отпустили. Орозайым Нарматова была сторонницей Жапарова, когда он был в опале. Она поддерживала политика, пока тот был за границей и когда был в колонии. К тому моменту, как Садыр Жапаров пришёл к власти, активистка заявила, что разочаровалась в Жапарове и резко критиковала его политику. По итогам парламентских выборов 2021 года она прошла в парламент с оппозиционной партией «Бутун Кыргызстан». Им удалось получить 6 мандатов в Жогорку Кенеше.

