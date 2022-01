Два зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подали заявления об уходе с постов председателей «КазТрансОйл» и «Казахгаз». Пресс-служба фонд «Самрук-Казына» 15 января сообщила, что решением совета директоров «Казахгаза» с Кайрата Шарипбаева сняты полномочия председателя нацкомпании. СМИ называют его нынешним мужем Дариги Назарбаевой. Кайрат Шарипбаев. Фото: «Азаттык» В тот же день досрочно были прекращены полномочия Димаша Досанова — председателя правления компании «КазТрансОйл». Он является мужем Алии Назарбаевой, младшей дочери бывшего президента Казахстана. Димаш Досанов. Фото: «КазТрансОйл». После массовых протестов в Казахстане, вызванных повышением цен на сжиженный газ, глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил вину за «допущение протестной ситуации» на две эти компании, включая правительство. Кроме снижения цен на газ казахстанцы потребовали ухода Нурсултана Назарбаева. Тогда Токаев заявил, что он отправил правительство в отставку, а также сказал, что Совет Безопасности страны, которым ранее руководил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отныне возглавляет он. Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и предложил Токаева на пост главы государства. Однако позже пресс-секретарь елбасы Нурсултана Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана сам передал своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву свой пост в Совбезе. По словам Айдоса Укибая, Назарбаев «сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности» Токаеву, «так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Некоторые эксперты заявили, что январские события — это часть борьбы за власть в Казахстане между Токаевым и сторонниками Назарбаева. После протестов никто из семейства первого президента не появлялся на публике. Их помощники утверждают, что они не покидали Казахстан, однако СМИ сообщали, что брат экс-президента Болат Назарбаев пересек казахстанско-кыргызскую границу и позже «вылетел в Дубай». А местоположение аккаунта Алии Назарбаевой, с которого она написала о событиях на родине, — Объединенные Арабские Эмираты. Появилась информация о задержании олигарха Кайрата Сатыбалды, племянника Назарбаева. Появилась и была опровержена КНБ информация о задержании другого племянника Самата Абиша. Но 8 января КНБ Казахстана сообщил, что Абиш продолжает работать в спецслужбе и даже занимает должность первого замглавы. Согласно последней информации от КНБ, что Самат Абиш остаётся первым зампредом ведомства и «находится в ежегодном трудовом отпуске».

