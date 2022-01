Пресс-служба аэропорта «Манас» сообщила, что авиасообщение между Кыргызстаном и Казахстаном возобновлено. Отмечается, что авиакомпания «Эйр Астана» возобновила авиасообщение по маршрутам Нур-Султан-Бишкек-Нур-Султан с 12 января и Алматы-Бишкек-Алматы с 14 января 2022 года. Самолет казахской авиакомпании «Эйр Астана». Фото: Минтранспорта Кыргызстана При этом изменились правила въезда в Казахстан. С 15 января всем пассажирам, прибывающим в Казахстан, необходимо иметь при себе справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанную в последние 72 часа. Справку должны предоставить все, кроме детей до 5 лет. Авиасообщение между Казахстаном и Кыргызстаном было прервано 5 января в связи с массовыми протестами в Казахстане. Тогда власти сообщили о захвате аэропорта Алматы протестующими. Информагентство «РИА Новости» сообщало, что кувейтский лоукостер Jazeera Airways временно приостановил рейсы в аэропорт Алматы. Также приостановила вылеты в Алматы белорусская «Белавиа». Из-за протестов Казахстан закрыл границы и перестал принимать самолеты. Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация во всех регионах страны стабильная. Спустя два дня Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил, что с 13 января международный аэропорт Алматы возобновляет работу.

