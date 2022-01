Пресс-служба минздрава сообщила, что инфекционное отделение №2 Ошской межобластной клинической больницы перепрофилировано для лечения беременных, рожениц и новорожденных с COVID-19. Инфекционное отделение Ошской больницы. Фото: Пресс-служба минздрава На 15 января 2022 года в «красной зоне» находятся 16 пациентов: из них восемь беременные и восемь рожениц. Две в тяжелом состоянии. В ведомстве добавили, что в составе бригады врачей есть инфекционист, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и врач неонатолог. Консультация врачей других узких специальностей проводятся по необходимости. Также беременных и рожениц врачи консультируют онлайн. Для этого создана мультидисциплинарная группа. Инфекционное отделение для беременных и рожениц в Оше. Фото: Пресс-служба минздрава В минздраве беременных и рожениц попросили соблюдать актуальные рекомендации для недопущения распространения COVID-19 и сделать прививку от коронавирусной инфекции. «При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком, если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. Если у вас повысится температура, появится кашель и одышка, обратитесь за медицинской помощью», — добавили в ведомстве. В последние дни в Кыргызстане резко возросло число зараженных COVID-19. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в стране зафиксирован новый штамм коронавируса — омикрон. Началась четвертая волна эпидемии.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!