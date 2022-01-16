Первый замминистра иностранных дел Нурлан Ниязалиев сообщил, что посольство Кыргызстана в Нур-Султане и Генконсульство в Алматы активно занимаются поиском Чолпонбека Сыдыкова, пропавшего 8 января в Казахстане.

«К сожалению, пока его не нашли. Известно, что прилетел в Алматы еще 11 октября 2021 года. Консульская работа с казахстанской стороной продолжается», — написал он в фейсбуке в комментариях под публикацией о поисках Сыдыкова.

Скриншот комментариев под публикацией Ольги Трухановой.

Также пресс-секретарь кыргызского посольства в России Гульбарчин Байымбетова оставила комментарий под тем же постом. По её словам, МИД направило письмо в Генконсульство Кыргызстана в Казахстане о принятии всяческих мер для поисков Сыдыкова.

«Вопрос на контроле МИД», — добавила она.

Исчезновение Сыдыкова

Ранее стало известно, что среди задержанных в ходе протестов в Казахстане есть еще один кыргызстанец — 46-летний Чолпонбек Сыдыков. Однако его не могут найти с 8 января.

Чолпонбек Сыдыков. Фото: Orda.kz

Жительница Алматы Айгуль Сартбаева сообщила, что разыскивает своего друга, которого задержали когда он возвращался в Кыргызстан.

«Чолпонбек приезжает в Алматы подрабатывать мастером по сборке мебели. Он хороший, добрый и безобидный человек. 8 января 2022 года у него заканчивался срок временной регистрации и он решил поехать домой в Бишкек», — рассказала она.

По её словам, таксист высадил Сыдыкова на блокпосту на выезде из города. Затем его задержали и увезли, предположительно, в ИВС посёлка Кошмамбет для проверки причастности к беспорядкам.

«В беспорядках он не участвовал, сидел дома, этому есть свидетели. Мы заявили о его задержании в консульство Кыргызстана, но его пока не нашли. Я беспокоюсь за него, на такого маленького бесправного человека легко “повесить” участие в событиях. Случай с Викрамом Рузахуновым пугает. А если бы он не был известным джазовым пианистом, а был таким же рабочим человеком, как Чолпонбек? Уже шесть дней, как он пропал», — сообщила Айгуль Сартбаева.

По официальным данным МИД, в Казахстане после массовых протестов были задержаны пять кыргызстанцев. Одного из них, Викрама Рузахунова, отпустили 10 января и он вернулся в Бишкек.

Остальных четырех человек освободили 15 января. Но Чолпонбека Сыдыкова среди них не было.

Также во время протестов в Казахстане погибли два кыргызстанца. По данным МИД, один из них 32-летний фитнес-тренер Азиз Мусаев получил огнестрельное ранение, когда возвращался домой.

О смерти Бахтияра Базарбаева информации мало, лишь известно, что он работал в Казахстане в сфере пассажирских перевозок.

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