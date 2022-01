Казахские СМИ сообщают о задержании еще одного кыргызстанца в Алматы. По данным издания Orda.kz, жительница Алматы Айгуль Сартбаева разыскивает своего друга, которого задержали когда он возвращался в Кыргызстан. «Чолпонбеку Сыдыкову 46 лет, он гражданин Кыргызстана. Чолпонбек приезжает в Алматы подрабатывать мастером по сборке мебели. Он хороший, добрый и безобидный человек. 8 января 2022 года у него заканчивался срок временной регистрации и он решил поехать домой в Бишкек», — рассказала она. Чолпонбек Сыдыков. Фото: Orda.kz По её словам, таксист высадил Сыдыкова на блокпосту на выезде из города. Затем его задержали и увезли, предположительно, в ИВС посёлка Кошмамбет для проверки причастности к беспорядкам. «В беспорядках он не участвовал, сидел дома, этому есть свидетели. Мы заявили о его задержании в консульство Кыргызстана, но его пока не нашли. Я беспокоюсь за него, на такого маленького бесправного человека легко “повесить” участие в событиях. Случай с Викрамом Рузахуновым пугает. А если бы он не был известным джазовым пианистом, а был таким же рабочим человеком, как Чолпонбек? Уже шесть дней, как он пропал», — сообщила Айгуль Сартбаева. В МИД пока не прокомментировали задержание Сыдыкова. Связаться с Генконсульством, на момент публикации, тоже не удалось. По официальным данным МИД, в Казахстане после массовых протестов были задержаны пять кыргызстанцев. Одного из них, Викрама Рузахунова, отпустили 10 января и он вернулся в Бишкек. Остальных четырех человек освободили 15 января. Но Чолпонбека Сыдыкова среди них не было. Также во время протестов в Казахстане погибли два кыргызстанца. По данным МИД, один из них 32-летний фитнес-тренер Азиз Мусаев получил огнестрельное ранение, когда возвращался домой. О смерти Бахтияра Базарбаева информации мало, лишь известно, что он работал в Казахстане в сфере пассажирских перевозок. Читать еще: «Я очень рад, что жив и здоров». Рузахунов рассказал, почему оговорил себя «Спасибо всем, кто не остался в стороне». Кыргызстанцев в Алматы отпустили из-под стражи

