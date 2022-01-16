Пресс-служба кабинета министров 15 января сообщила, что ведомство решило образовать Центр трудоустройства граждан за рубежом.

Новый госцентр будет подведомственным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В кабмине отметили, что это решение направлено на защиту прав и интересов трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Правительство намерено снизить безработицу в стране за счет миграции. Это написано в программе развития президента Садыра Жапарова до 2026 года.

При этом в своей речи на день мигранта, 18 декабря, Жапаров заявил, что дал приказ кабмину создать рабочие места в Кыргызстане — чтобы граждане не были вынуждены покидать страну в поисках работы.

«Нам предстоит решить ещё одну серьёзную проблему, это — защита прав и интересов трудовых мигрантов. Мы не должны упускать из поля зрения этот важный вопрос», — отметил тогда президент.

ВВП Кыргызстана сильно зависит от денег, которые мигранты отправляют на родину. По неофициальным данным, более миллиона кыргызстанцев находятся на заработках ближнем и дальнем зарубежье. Больше всего кыргызских трудовых мигрантов в России, Турции и Казахстане. Также все больше кыргызстанцев уезжают на заработки в Дубай, Европу и США.