Пресс-служба кабинета министров 15 января сообщила, что ведомство решило образовать Центр трудоустройства граждан за рубежом. Новый госцентр будет подведомственным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. В кабмине отметили, что это решение направлено на защиту прав и интересов трудящихся-мигрантов и членов их семей. Правительство намерено снизить безработицу в стране за счет миграции. Это написано в программе развития президента Садыра Жапарова до 2026 года. При этом в своей речи на день мигранта, 18 декабря, Жапаров заявил, что дал приказ кабмину создать рабочие места в Кыргызстане — чтобы граждане не были вынуждены покидать страну в поисках работы. «Нам предстоит решить ещё одну серьёзную проблему, это — защита прав и интересов трудовых мигрантов. Мы не должны упускать из поля зрения этот важный вопрос», — отметил тогда президент. ВВП Кыргызстана сильно зависит от денег, которые мигранты отправляют на родину. По неофициальным данным, более миллиона кыргызстанцев находятся на заработках ближнем и дальнем зарубежье. Больше всего кыргызских трудовых мигрантов в России, Турции и Казахстане. Также все больше кыргызстанцев уезжают на заработки в Дубай, Европу и США. Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить Тест: Планируете уехать на заработки? Проверьте, готовы ли к трудовой миграции

