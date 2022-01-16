За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 830 человек.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 874 человек. Больше всего заболевших в столице.

Бишкек — 670;

Чуйская область — 69;

Ошская область — 12;

Джалал-Абадская область — 41;

Таласская область — 22;

Баткенская область — 21;

Иссык-Кульская область — 7;

Ош — 27;

Нарынская область — 5.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 189 687 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 16 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 836 пациентов. Еще 3 562 человека находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 108 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 180 970 человек.