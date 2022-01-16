За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 830 человек.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 874 человек. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 670;
- Чуйская область — 69;
- Ошская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 41;
- Таласская область — 22;
- Баткенская область — 21;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Ош — 27;
- Нарынская область — 5.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 189 687 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 16 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 836 пациентов. Еще 3 562 человека находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 108 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 180 970 человек.
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