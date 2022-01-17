Президент Садыр Жапаров дал интервью изданию «Вечерний Бишкек». В нём он в частности рассказал о ситуации вокруг рудника Кумтор.

По его словам, по «Кумтор Голд Компани» сейчас идёт процесс подписания юридических документов и «даст бог, их закончат до весны».

«Очевидно, что “Кумтор” перейдет к нам. В этом вопросе была польза от того, что [беглый президент] Аскар Акаев дважды приезжал и отвечал на вопросы следствия. Можно сказать, что Аскар Акаевич исправил свои прежние ошибки. Также повлияли показания сотрудничавших со следствием бывших премьер-министров и депутатов», — сказал Жапаров.

Президент отметил, что сейчас не может детально всё рассказать, но пообещал сделать это в будущем.

«Когда всё закончится расскажем, потерпите», — добавил он.

Тенгиз Болтурук и Садыр Жапаров на руднике Кумтор. Фото: пресс-служба президента.

Тяжбы с Centerra и переговоры

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывало рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

17 мая в КГК ввели внешнее управление и назначили управляющим Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука, а позже и на правительство Кыргызстана.

Сейчас кыргызская сторона и Centerra «завершают обсуждение мирового соглашения». Известно, что обе стороны выдвинули друг-другу свои требования перед его заключением.

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Допросы по Кумтору и приезды Акаева

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, были задержаны экс-премьер-министры Омурбек Бабанов, Джоомарт Оторбаев и Мухаммедкалый Абылгазиев. Также были задержаны экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев и ряд действующих депутатов, в том числе Асылбек Жээнбеков. Некоторых из них признали виновными в коррупции и оштрафовали.

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Первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев приезжал в Бишкек в 2021 году два раза — впервые за 16 лет после «тюльпановой революции», в результате которой его и свергли. Оба раза Акаев давал показания по делу рудника Кумтора, а ГКНБ и Генпрокуратура, которые занимаются расследованием этого дела отмечали, что он «активно сотрудничает со следствием».

Аскар Акаев после допроса в ГКНБ 2 августа 2021 года. Фото: «Клооп».

В августе прошло года, после отъезда Акаева, ГКНБ представил предварительные итоги расследования по проекту «Кумтор». В нём говорилось, что следствие собрало доказательства и «пришло к обоснованным выводам о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника Кумтор.

Тогда в ГКНБ сообщили, что Акаева заочно осудили по нескольким эпизодам этого дела.

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ГКНБ: Уголовное дело в отношении Аскара Акаева не прекращено