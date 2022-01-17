Госкомитет нацбезопасности допросил отца депутатки Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой от партии «Бутун Кыргызстан» по делу о незаконной выдаче ей диплома о высшем образовании.

Орозайым Нарматова с отцом. Фото с её страницы в фейсбуке

Информацию об этом изданию 24.kg подтвердил помощник депутатки Мирлан Урайымов.

«Мы не знаем, о чем конкретно шла речь на допросе. Отец Орозайым Нарматовой – простой человек, думаю, он может все объяснить только при встрече. Его вызывали на допрос сегодня, он уже вышел из ГКНБ», – сказал он.

Днем ранее Нарматова заявила, что она «чиста перед богом, родителями и народом».

«Оказывается, эти грязные люди идут такими грязными путями, чтобы скрыть свою грязь», — написала она.

Сама Орозайым Нарматова побывала на допросе в ГКНБ 14 января. В ГКНБ сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи Нарматовой диплома Джалал-Абадского госуниверситета.

В сентябре 2021 года сотрудники МВД задержали Нарматову и привезли ее из Оша в Бишкек для допроса из-за «необоснованной критики в адрес руководства страны». В доме активистки провели обыск.

По версии следствия, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана». Это вызвало общественный резонанс, после которого в МВД сообщили, что активистку допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Орозайым Нарматова была сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, когда он был в опале. Она поддерживала политика, пока тот был за границей и когда был в колонии. К моменту его прихода к власти, активистка заявила, что разочаровалась в Жапарове и стала резко критиковать его политику.

По итогам парламентских выборов 2021 года она прошла в парламент с оппозиционной партией «Бутун Кыргызстан», которой удалось получить шесть мандатов в Жогорку Кенеше.