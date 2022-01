Госкомитет нацбезопасности допросил отца депутатки Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой от партии «Бутун Кыргызстан» по делу о незаконной выдаче ей диплома о высшем образовании. Орозайым Нарматова с отцом. Фото с её страницы в фейсбуке Информацию об этом изданию 24.kg подтвердил помощник депутатки Мирлан Урайымов. «Мы не знаем, о чем конкретно шла речь на допросе. Отец Орозайым Нарматовой – простой человек, думаю, он может все объяснить только при встрече. Его вызывали на допрос сегодня, он уже вышел из ГКНБ», – сказал он. Днем ранее Нарматова заявила, что она «чиста перед богом, родителями и народом». «Оказывается, эти грязные люди идут такими грязными путями, чтобы скрыть свою грязь», — написала она. Сама Орозайым Нарматова побывала на допросе в ГКНБ 14 января. В ГКНБ сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи Нарматовой диплома Джалал-Абадского госуниверситета. В сентябре 2021 года сотрудники МВД задержали Нарматову и привезли ее из Оша в Бишкек для допроса из-за «необоснованной критики в адрес руководства страны». В доме активистки провели обыск. По версии следствия, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана». Это вызвало общественный резонанс, после которого в МВД сообщили, что активистку допросили в качестве свидетеля и отпустили. Орозайым Нарматова была сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, когда он был в опале. Она поддерживала политика, пока тот был за границей и когда был в колонии. К моменту его прихода к власти, активистка заявила, что разочаровалась в Жапарове и стала резко критиковать его политику. По итогам парламентских выборов 2021 года она прошла в парламент с оппозиционной партией «Бутун Кыргызстан», которой удалось получить шесть мандатов в Жогорку Кенеше. По теме: «Вы все знаете, что можно сделать, когда в руках есть власть». Нарматова не верит в справедливое расследование

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!