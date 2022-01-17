Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила о задержании председателя Гостаможенной службы Адилета Кубанычбекова по подозрению в коррупции. Кубанычбекова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В пресс-релизе ГКНБ сообщается, что были «получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений».

«Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток», — говорится в сообщении от ГКНБ.

Также, в ГКНБ считают, что руководство таможни «в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость околотаможенных услуг». 17 января ГКНБ возбудил уголовное дело по этим фактам статье «Коррупция».

Кубанычбеков и его бизнес

Адилет Кубанчыбеков был главой таможни недолго. Его назначили в конце октября 2021 года и уже в декабре он сообщил «Азаттыку» о «полном искоренении» контрабанды в таможне. Он отмечал, что проблемы с коррупцией в таможне все еще актуальны — однако и ее обещал искоренить после полной цифровизации процессов в ГТС и повышения зарплат таможенников.

Тогда же он заявил, что служебное расследование в отношении сотрудников ведомства, подозреваемых в связях с коррупционной сетью экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, завершено.

По словам Кубанычбекова, 20 из 40 человек не имели отношения к коррупционным схемам. 14 уволены, шесть — отправлены в резерв кадров.

До таможни Кубанычбеков был бизнесменом. Согласно базе данных Министерства юстиции, Кубанычбеков является главой компании «Индустриальный парк “Silk Way”», которая занимается оптовой торговлей.

Издание Factcheck.kg сообщало, что эта компания значится в качестве учредителей других двух организаций:

Есть несколько компаний с названием «Silk Way», связанных с Кубанычбековым: строительная и занимающаяся транспортной обработкой грузов.

При этом последняя — «Силк Вей Терминал» — является учредителем трех других фирм:

Также фактчекеры нашли связь Кубанычбекова с другими компаниями — он учредитель «Кыргыз Энерго Сбыта» и «КыргызНефть».