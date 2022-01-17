Пресс-служба парламента сообщила, что депутат Искендер Матраимов стал зампредом комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Кроме него, на данную должность избраны депутаты Русланбек Жакишев и Бакыт Тентишев. Избрание зампредов проходило 13 января в Жогорку Кенеше путем тайного голосования.

Так, по итогам голосования зампредами профкомитетов стали следующие депутаты:

  • Коргонбай уулу Жусупбек, Чынгыз Ажыбаев, Замирбек Мамасадыков — зампредседатели комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;
  • Лейла Лурова, Чолпон Султанбекова, Айбек Осмонов — зампредседатели комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции;
  • Миргуль Темирбаева, Жаныбек Кыдыкбаев — зампредседатели комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
  • Гулкан Молдобекова, Айбек Маткеримов, Аида Исатбек кызы — зампредседатели комитета по соцполитике;
  • Мирлан Самыйкожо, Марат Мураталиев, Кундузбек Сулайманов — зампредседатели комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике;
  • Мурадил Сыдыков, Бахридин Шабазов, Эльдар Сулайманов — зампредседатели комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
  • Айсара Абдибаева, Омурбек Бакиров, Дастан Бекешев — зампредседатели комитета по бюджету, экономической и фискальной политике;

12 января депутаты парламента избрали председателей 8 профильных комитетов Жогорку Кенеша, и одобрили проект структуры парламента.

Кто такой Искендер Матраимов?

Искендер Матраимов — родной брат признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, который является главным фигурантом расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.

На недавно прошедших парламентских выборах Матраимов участвовал в качестве самовыдвиженца, и стал победителем в своем избирательном округе.

В парламентских выборах 2020 года он принял участие с партией «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с их влиятельным кланом. Эту партию обвиняли в массовом подкупе избирателей.

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Также у братьев Матраимовых есть благотворительный фонд «Исмаил-Ата». В мае 2021 года фонд построил мечеть в Кара-Суйском районе Ошской области. Для жителей этого района, возможно, семья Матраимовых — добродушные меценаты.

Однако журналисты-расследователи доказали, что фонд получал большие средства от подпольной сети, отмывшей миллионы из Кыргызстана. В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова получил $1,4 млн пожертвований, и примерно половина из них сомнительного происхождения.

Эти деньги, судя по всему, были частью средств подпольной империи грузоперевозок уйгурской семьи Абдукадыр, которая действовала при потворстве кыргызских таможенников.

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