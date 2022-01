Пресс-служба кабинета министров 15 января сообщила, что глава правительства Акылбек Жапаров провел совещание в Министерстве транспорта и коммуникаций. На совещании чиновники обсудили реформы системы управления дорожной инфраструктурой и планы ведомства на год. Однако внимание пользователей и СМИ привлекло не заседание, а фотографии, которые опубликовали на сайте кабмина. На нескольких фотографиях присутствует бывший министр транспорта Нурлан Сулайманов, которому еще в 2014 году заочно предъявили обвинение в «злоупотреблении должностным положением». Вместе с заочным обвинением Сулайманова объявили в розыск. Нурлан Сулайманов с замазанным лицом на заседании кабмина. Фото: Кабинет министров Примечательно, что на опубликованных фото лицо Сулайманова замазано, однако на столе перед ним стоит табличка с его фамилией. В пресс-службе кабинета министров сообщили изданию 24.kg, что лицо лицо Сулайманова замазано «из-за фокуса» фотоаппарата. «Видите, у человека сидящего рядом, тоже лицо размыто. Думаю, это не специально сделано» — сообщили в пресс-службе. В кабмине также добавили, что Сулайманов является советником главы кабмина Акылбека Жапарова на общественных началах. По информации издания «Азаттык» , в 2016 году согласно постановлению Первомайского райсуда столицы, дело в отношении Сулайманова прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Известно также, что в Сулайманов выдвигался в качестве кандидата в депутаты на октябрьские выборы в 2020 году от партии «Кыргызстан» под №18. Сулайманов был депутатом пятого созыва парламента, однако в 2014 ЦИК лишила его мандата за пропуск заседаний Жогорку Кенеша.

