Граждане Кыргызстана с 17 января могут въезжать в Казахстан на тех же основаниях, что и до начала беспорядков в соседней стране. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана. КПП «Ак-Тилек — Автодорожный». Фото: КНИА «Кабар» Пресс-секретарь Погранслужбы Гульмира Борубаева пояснила, какие основания нужны для въезда кыргызстанцев в Казахстан. «Необходимо иметь вид на жительство или близких родственников, которые являются гражданами Казахстана. Но через [КПП] “Ак-Тилек – автодорожный” [граждане Кыргызстана] вообще не могут туда попасть, а через остальные [КПП] по основаниям – могут», – рассказала «Клоопу» Борубаева. Через КПП «Каркыра» попасть в Казахстан тоже нельзя. Кроме этого, с 17 января власти Казахстана ввели новые правила, связанные с распространением COVID-19. Теперь все прибывающие в Казахстан вне зависимости от статуса вакцинации должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов. Это ограничение касается и тех, кто прибывает в страну на самолете. В пресс-службе ведомства добавили, что пункты пропуска «Ак-Жол», «Чалдыбар», «Чон-Капка», «Кен-Булун» и «Токмок» с 17:00 часов 17 января 2022 года начали пропускать граждан Кыргызстана из Казахстана – беспрепятственно, а в Казахстан – по вышеперечисленным основаниям, определенным казахстанской стороной. Грузовые автомобили могут пересекать пункты пропуска «Ак-Тилек», «Чалдыбар» и «Чон-Капка» беспрепятственно – с учетом ограничений, связанных с COVID-19. А через пункт «Кен-Булун» в Казахстан могут въезжать только порожние грузовые автомобили. В Погранслужбе отметили, что по состоянию на 17:00 часов 17 января 2022 года обстановка в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная. Скоплений людей и транспортных средств там нет. Во время массовых протестов в Казахстане власти республики 7 января в одностороннем порядке временно закрыли пять из семи пунктов пропуска на кыргызско-казахской границе. Они объяснили это неисправностью Единой информационной системы Казахстана. 10 января Погранслужба Кыргызстана сообщила, что кыргызстанцам временно ограничили въезд в Казахстан, отмечая, что грузовые автомобили могут беспрепятственно пересечь госграницу через пять КПП: «Чалдыбар», «Чон-Капка», «Каркыра», «Ак-Жол» и «Ак-Тилек». На последнем пункте 11 января образовался затор грузовых автомобилей. Погранслужба Кыргызстана сообщила, что на 22:00 часов 11 января в очереди на въезд в Казахстан стояли около 130 грузовых авто. На кыргызско-казахской границе образовался затор грузовых фур

