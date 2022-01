Российское издание «Важные Истории» 14 января опубликовало расследование о недвижимости и источниках дохода семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Вот главное из этого расследования. Касым-Жомарт Токаев. Фото: Vlast.kz. Квартиры и бизнес за границей Журналисты-расследователи обнаружили у сына Токаева, Тимура, несколько квартир в Швейцарии. Первая, которой Тимур Токаев владеет с 2006 года, расположена в спальном районе Женевы в доме на улице Жильбер-Тролье. Проект Scanner Project оценивал стоимость одной квартиры в этом доме в миллион швейцарских франков (более 92 млн сомов по курсу на 17 января). Также, говорится в расследовании, у сына президента есть квартира с видом на Женевское озеро, которую Токаев-младший купил в 2010 году. Кроме того, он владеет таунхаусом в городке Сен-Прекс — его он приобрел уже после 2019 года, когда Токаев-старший стал и.о. президента Казахстана. В 2019 году Касым-Жомарт Токаев назначил послом в Болгарии Темиртая Избастина — мужа своей родной сестры Карлыги Избастиной. «Бизнесы этой семьи [Избастин] связаны с Болгарией, а также с Чехией и Германией», — пишут «Важные Истории». Темиртай Избастин. Фото: gov.kz. По их данным, дочь Избастина, племянница Токаева — Дана Медеуова владеет тремя болгарскими строительными компаниями: SD Property Investments, Dami International и Dami Investment. Журналисты выяснили, что в 2017 году она со своего личного счета перевела SD Property Investments почти 700 тысяч евро (более 67,8 млн сомов) и компания купила земельный участок в западной части болгарской столицы Софии. По их данным, этот участок все еще пустует. В Чехии же у Медеуовой и её брата Бекета Избастина были две компании: Abi Construction Capital и BG Invest Capital, которые сдавали недвижимость в аренду и сейчас не действуют. Также, по данным журналистов, сестра президента Казахстана Карлыга в Германии владела туристическим агентством Dana Reiseservice. Расследователи нашли квартиру в США стоимостью в более $1 млн у супруги Каныша Избастина (племянника Токаева) — Ботагоз Карбузовой. По их данным, человеку с таким именем принадлежала квартира в 136 квадратных метров на побережье в Санни-Айлс-Бич в Майами. Имущество в России «Важные Истории» отмечают, что «семья Токаевых тесно связана и с Россией», где у них есть «объекты недвижимости на сотни миллионов рублей». «Команда Алексея Навального обнаружила, что власти засекретили данные о недвижимости родственников казахского президента. Из Росреестра исчезли какие-либо данные о квартирах Токаевых. Но из архивных выписок видно, что Тимуру Токаеву принадлежала квартира в 196,6 м² в доме на улице Усачева в Москве в жилом комплексе “Фьюжн парк”. Стоимость квадратного метра здесь более миллиона рублей, а всю квартиру можно оценить в 229,6 млн рублей», — пишет издание. Помимо этого, журналисты выяснили, что у бывшей жены Токаева, Надежды, была московская квартира в клубном доме в Последнем переулке — в двух километрах от Кремля. Они отмечают, что этом доме всего семь квартир, а у Надежды Токаевой двухуровневые четырехкомнатные апартаменты (167,3 м²) с примерной стоимостью 84,6 млн рублей. Кроме того, бывшая жена Токаева была зарегистрирована в трехкомнатной квартире (120 м²) в Большом Харитоньевском переулке стоимостью 68,8 млн рублей. Но расследователи отмечают, что узнать, кто сейчас владеет этой квартирой, трудно, так как по данным Росреестра, ее теперь не существует. Журналисты выяснили, что с 2000 года у Надежды Токаевой были как минимум пять больших загородных домов. В период с 2000 по 2014 год она владела несколькими особняками в элитных поселках и продала их в разные годы. «Информацию о другой недвижимости скрывает Росреестр. Но, по архивным данным, в Подмосковье у Токаевых было еще как минимум два дома на земельных участках по 2000 м²: в поселке Алексеевка Истринского района и в деревне Ашукино Пушкинского района», — пишут «Важные Истории». Заработок на родине Издание сообщает, что несколько родственников Токаева занимают руководящие посты в ключевых госкомпаниях Казахстана. По данным журналистов, через несколько месяцев после назначения Токаева президентом в 2019 году, его племянник Бекет Избастин возглавил товарищество с ограниченной ответственностью PSA. «Важные Истории» отмечают, что именно через PSA государство получает свою долю продукции, добытой иностранными компаниями на трех крупнейших нефтегазовых месторождениях — Северо-Каспийском проекте, месторождениях «Дунга» и «Карачаганак». Каныш Избастин. Фото: сайт нацхолдинга «Байтерек». Другой племянник Токаева — Каныш Избастин с 2015 по 2021 год возглавлял «КазАгроФинанс», занимающуюся лизингом сельхозтехники и кредитованием агропромышленного комплекса. А в марте прошлого года он стал первым зампредом правления нацхолдинга «Байтерек» — основного оператора казахского правительства в госпрограммах по строительству жилья, инфраструктуры и промышленных предприятий. 14 января 2022 года в госхолдинге сообщили, что Избастин ушел со своей должности «по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность». По данным расследователей, «казахские бизнесы родственников Токаева упирались в добычу природных ресурсов». «Важные Истории» пишут, что сын Токаева Тимур с начала двухтысячных годов владел нефтегазовой компанией «Салиш» (до 2019 года называлась «Аби Петролиум Кэпитал»). Эта компания занималась разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождении Грядовое в Атырауской области. Её выручка сократилась с более чем 600 млн рублей в 2012 году до 280,8 млн рублей в 2016 году. В 2020 году компанию ликвидировали. Также у Токаева-младшего и сестры президента Карлыги была компания Kazakhstan Tungsten & Molybdenum Company. Она через свои дочерние фирмы получила лицензию на добычу вольфрама в двух месторождениях в Карагандинской области. «Но, судя по публикациям казахских СМИ, добыча так и не началась и компании находятся в сложном финансовом положении. Карлыга Избастина также владеет компанией по оптовой торговле техникой и оборудованием, а у Тимура Токаева было несколько ничем не примечательных строительных и инженерно-технических компаний», — пишет издание. Карьера Токаева и январские протесты Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев дипломат со стажем он начал свою карьеру ещё в конце семидесятых годов прошлого века. После развала СССР он возглавил МИД Казахстана, а в 1999 году стал премьер-министром страны. Позже он вновь был министром, председателем сената, несколько лет был замгенсека ООН и гендиректором отделения ООН в Женеве. В 2019 году Токаев после неожиданной отставки президента Нурсултана Назарбаева стал и.о. главы государства. Позже он победил на президентских выборах, набрав более 70% голосов избирателей. Долгое время политологи и эксперты не считали Токаева самостоятельной политической фигурой и воспринимали его как ставленника Назарбаева. Сам первый президент Казахстана, уйдя с поста президента, возглавил Совет безопасности Казахстана и мог занимать эту должность пожизненно. Кроме того, он с 2010 года носит титул Елбасы — Отец нации. Однако после масштабных январских протестов в стране ситуация поменялась. Некоторые политологи заявили, что январские события — это часть борьбы за власть в Казахстане между Токаевым и сторонниками Назарбаева. По их мнению, больше всего от наступившего кризиса выиграл президент Токаев и «сломал несущие опоры двоевластия в стране». Токаев сменил на посту главы Совбеза Назарбаева и начал чистку назарбаевских кадров. С поста председателя КНБ сняли самое доверенное лицо Елбасы, Карима Масимова — его сейчас подозревают в госизмене и попытке захвата власти. Также своей должности в КНБ лишился и племянник Назарбаева Самат Абиш. Читать по теме: Московский центр Карнеги: Нур-Султан без Назарбаева. О причинах и последствиях кризиса в Казахстане «Досье Пандоры»: Как офшоры обогатили неофициальную жену Нурсултана Назарбаева

