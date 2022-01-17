Также, по данным журналистов, сестра президента Казахстана Карлыга в Германии владела туристическим агентством Dana Reiseservice.

Расследователи нашли квартиру в США стоимостью в более $1 млн у супруги Каныша Избастина (племянника Токаева) — Ботагоз Карбузовой. По их данным, человеку с таким именем принадлежала квартира в 136 квадратных метров на побережье в Санни-Айлс-Бич в Майами.

Имущество в России

«Важные Истории» отмечают, что «семья Токаевых тесно связана и с Россией», где у них есть «объекты недвижимости на сотни миллионов рублей».

«Команда Алексея Навального обнаружила, что власти засекретили данные о недвижимости родственников казахского президента. Из Росреестра исчезли какие-либо данные о квартирах Токаевых. Но из архивных выписок видно, что Тимуру Токаеву принадлежала квартира в 196,6 м² в доме на улице Усачева в Москве в жилом комплексе “Фьюжн парк”. Стоимость квадратного метра здесь более миллиона рублей, а всю квартиру можно оценить в 229,6 млн рублей», — пишет издание.

Помимо этого, журналисты выяснили, что у бывшей жены Токаева, Надежды, была московская квартира в клубном доме в Последнем переулке — в двух километрах от Кремля. Они отмечают, что этом доме всего семь квартир, а у Надежды Токаевой двухуровневые четырехкомнатные апартаменты (167,3 м²) с примерной стоимостью 84,6 млн рублей.

Кроме того, бывшая жена Токаева была зарегистрирована в трехкомнатной квартире (120 м²) в Большом Харитоньевском переулке стоимостью 68,8 млн рублей. Но расследователи отмечают, что узнать, кто сейчас владеет этой квартирой, трудно, так как по данным Росреестра, ее теперь не существует.

Журналисты выяснили, что с 2000 года у Надежды Токаевой были как минимум пять больших загородных домов. В период с 2000 по 2014 год она владела несколькими особняками в элитных поселках и продала их в разные годы.

«Информацию о другой недвижимости скрывает Росреестр. Но, по архивным данным, в Подмосковье у Токаевых было еще как минимум два дома на земельных участках по 2000 м²: в поселке Алексеевка Истринского района и в деревне Ашукино Пушкинского района», — пишут «Важные Истории».