Депутат Жогорку Кенеша и лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров вышел с допроса в Генпрокуратуре и раскритиковал интервью президента Садыра Жапарова, опубликованное днем 17 января. Пока он был на допросе, глава государства в интервью подверг его и его соратницу депутатку Орозайым Нарматову резкой критике, утверждая, что они совершили преступления. Мадумаров назвал заявления Жапарова невежественными. Мадумаров Жапаровго жооп берди pic.twitter.com/2OHOt25tVM — Токтосун Шамбетов (@Tokojan) January 17, 2022 Видео: Токтосун Шамбетов/«Азаттык» «Я до этого дня не знал, что Садыр Жапаров стал и генпрокурором, и судьей. Оказывается он стал и следователем, и каждому даёт определение. Это бескультурье и большое невежество. Человек, который называет себя главой государства, мог бы в книжки заглянуть и почитать, что только суд определяет виновность человека», — сказал Мадумаров журналистам. По словам депутата, Жапаров подозревает всех вокруг, потому что считает их такими же, как он сам. «Они сами выросли так, и думают что и все остальные такие же. Я в отличие от этого парня [Жапарова] не рос, возя солярку. Я не рос, захватывая банки. Я рос, получая воспитание отца, великих людей и читая великие книги. То, что говорит этот юноша — дикость», — заявил Мадумаров. Это уже второй его вызов на допрос в Генпрокуратуру. Политика уже допрашивали 14 января. По данным ИА 24.kg, допросы связаны с вопросами кыргызско-таджикской границы. Что сказал Жапаров? Пока Мадумаров сидел на допросе, газета «Вечерний Бишкек» опубликовала интервью с Садыром Жапаровым. Президент раскритиковал лидера партии «Бутун Кыргызстан» и депутатку Орозайым Нарматову, заявив, что «прежде чем учить людей по теме коррупции, нужно самим быть чистыми». Садыр Жапаров. Фото: АКИpress «Простите, если это будет грубо, но они оба толстокожие. У кыргызов есть поговорка: «Кыз боозуп, энесин коркутат». Почему они совершили преступление, а потом угрожали Камчы [Ташиеву] и мне? Или мы с Камчы в 2009 году взяли под руку Мадумарова и отдали ему землю? Или мы с Камчы в 2013 году купили Орозайым фальшивый диплом ЖАГУ?» — заявил Жапаров в интервью. Кроме этого ​​Жапаров назвал «непростительным предательством» подписание Мадумаровым протокола о взятии в аренду у Таджикистана участка Торт-Кочо в Баткенской области. Ранее лидер «Бутун Кыргызстан» связал допрос со своей политической деятельностью, заявив о давлении на него. По его словам, «все началось с заявлений президента». Заявления президента Очевидно Мадумаров, говоря о «заявлениях президента», имеет ввиду слова Жапарова, которые он сказал в прошлом году в контексте приграничных проблем с Таджикистаном. 23 октября прошлого года президент Садыр Жапаров на своей пресс-конференции сказал, что в 2009 году Мадумаров, будучи секретарем Совбеза, подписал протокол. По словам Жапарова, именно из-за этого документа Душанбе претендует на один участок в Баткене. Позже президент пообещал привлечь к ответственности «предателей», распродавших земли Баткена. Он говорил, что расследование проведут по этим фактам после выборов. В 2019 году ГКНБ начал изучать этот протокол. Сам Мадумаров говорил, что подписание этого документа было верным решением и отмечал, что протокол не был одобрен Жогорку Кенешем и не имеет юридической силы.

