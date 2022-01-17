Жители Аламединского района вышли на митинг к Дому правительства в Бишкеке. Как сообщает информагентство АКИpress, собравшиеся потребовали построить обещанную школу в новостройке Биримдик Кут и вернуть земли, которые были предназначены для строительства школ, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и мечети.

Митинг жителей новостройки Биримдик Кут. Фото: АКИpress

«Мы покупали эти земли с условием, что все это будет. Но обещания не были выполнены», — заявили митингующие. Одна из митингующих сказала, что боится за своих детей, которые вынуждены переходить дорогу без светофоров и прочей инфраструктуры.

По словам митингующих, несколько гектаров земли находятся в собственности бывшего депутата Карганбека Самакова, которого ранее обвиняли в незаконной трансформации земель.

Собравшиеся потребовали встречи с президентом Садыром Жапаровым, но вместо него к ним вышел полпред президента в Чуйской области Эркин Тентишев. Он сообщил, что Карганбек Самаков обещал отдать эти земли.

Тентишев заверил митингующих, что в этом году власти планируют строительство новых школ в Аламединском и Сокулукском районах, в том числе и в новостройке Биримдик Кут.

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Кто такой Самаков?

Карганбек Самаков — экс-депутат Жогорку Кенеша. В 2017 году его признали виновным в незаконной трансформации 262 гектаров земли Байтикского, Лебединовского и Кара-Жыгачского айыл окмоту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Октябрьский райсуд приговорил Самакова к 10 годам лишения свободы, но с учетом двух амнистий срок сократили до трех лет. Сообщалось, что к этому времени экс-депутат уже успел продать земли на $8 млн.

После смены власти в стране в октябре 2020 года Самаков обжаловал свой приговор. В итоге Верховный суд 10 февраля 2021 года сообщил, что приговоры предыдущих инстанций отменены, а дело направили на пересмотр.

13 января Самаков добился снятия ареста на свое имущество. Бишкекский городской суд полностью оправдал бывшего депутата.