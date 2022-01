Российское подразделение финансово-экономического издания Forbes рассказало о том, как в Казахстане ведется блокировка и контроль интернет трафика со стороны властей. Отключения на фоне протестов По информации издания, согласно данным организации по кибербезопасности, 5 января связность казахстанского сегмента с остальной сетью интернета упала со 100% до 2%. Основатель сервиса для оптимизации логистики Relog Бауыржан Рустемов, работающих в Казахстане, рассказал в интервью Forbes, что с 4 января в стране полностью отключили мобильный интернет, а с вечера 5 января отключили и проводной. Рустемов добавил, что отключения продолжались до 8 января, затем интернет включили, но в «очень ограниченном режиме: доступ появился к нескольким новостным сайтам, а также к сервисам *Kaspi». *казахстанская платформа по управлению финансами и платежами. Полноценно, говорит Рустемов, интернет появился 10 января с 9:00 до 13:00 часов. Он также сказал, что у абонентов всех операторов работали только звонки и возможность отправить смс. «Периодически у жителей Казахстана в отдельных регионах появлялся ограниченный доступ в интернет на несколько часов в день — например, 8 января в Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету, также его восстановили в Алма-Ате, но использовать его можно было только для мессенджеров», — отметили в Forbes. По данным издания, казахские операторы связи в своих соцсетях сообщали о перебоях в работе сети. Так, например, оператор Kcell, который принадлежит государственному «Казахтелекому», сообщил, что «компетентные органы» страны приостановили работу сетей и оказание услуг связи «в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности». Кроме этого, в законе «О связи» Казахстана говорится, что в случае опасной ситуации власти вправе приостанавливать работу сетей, а также доступ в интернет. Между тем, министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин 8 января заявил, что ограничения доступа к интернету связаны «с использованием средств связи для координации и планирования действий террористическими группировками». Днем ранее, 7 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в связи со стабилизацией обстановки решено включить интернет в нескольких регионах на определенное время. Информацию о дозированности интернета изданию подтвердил технический директор общественного проекта Роскомсвобода Станислав Шакиров. В интервью Forbes он сказал, что увидеть сообщения с расписанием работы интернета можно было в казахских IT-чатах. В них обычно ссылались на «знакомого участкового». Как шли блокировки Forbes ссылаясь на несколько близких источников в российских операторах связи сообщил, что в начале власти Казахстана пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и онлайн-ресурсам с помощью Deep Packet Inspection (DPI) — оборудования, которое используется для фильтрации интернет-трафика. Такое оборудование, по словам источников издания, работает по аналогии с российским проектом «суверенного интернета». Информацию о такой блокировке подтвердил изданию и Шакиров, добавив, что с помощью оборудования DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы. Кроме того, по данным издания, на сетях казахских операторов установлено оборудование израильской IT-компании Allot. При этом в самой Allot на запрос Forbes не ответили, однако, как отмечает издание, несколько лет назад казахские операторы вели переговоры с российскими вендорами о покупке их оборудования. Но переговоры не дали результата из-за специфического технического задания. Источники Forbes в российском операторе связи отмечают, что у казахских властей не получилось ограничить доступ в интернет с помощью DPI. Крупнейший оператор «Казахтелеком» покупал оборудование для собственных целей и оно не было заточено под блокировки. В итоге отключать сеть, властям Казахстана, пришлось «практически вручную». По информации источника Forbes в Kcell, организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия операторов. «По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов», — отмечает издание. Собеседник объяснил, что при нормализации обстановки КНБ самостоятельно решает, где восстановить доступ в интернет. Это позволяет дать возможность гражданам обменяться информацией и дать доступ к работе банковской системы. Между тем, добавил источник Forbes, убытки Kcell из-за отключения составили 1 млрд тенге (около 193 млн сомов). При этом, ущерб госкомпании «Казахтелеком» еще предстоит оценить. «У операторов не было опции сопротивляться решению властей, поэтому их главная задача в эти дни была в том, чтобы сохранить работоспособность сети и не потерять абонентов. Например, их перестали отключать от сети при отрицательном балансе, потому что многие граждане физически не могут пополнить свой баланс», — рассказал собеседник издания. Гендиректор аналитического издания Telecom Daily Денис Кусков в интервью Forbes рассказал, что отключение интернета в Казахстане происходит на программном уровне. По его словам, из КНБ в каждую телеком-компанию приходит приказ, по которому компании отключают оборудование или на ядре сети, или выводят из строя саму услугу предоставления интернета. Кроме того, по словам Кускова, если у граждан нет возможности войти в интернет, то использование VPN попросту невозможно, так как заблокирован доступ в интернет. Он добавил, что отключение повлияло на работу местных веб-ресурсов, два года назад казахские власти обязали владельцев доменных имен в зоне kz размещать свое серверное оборудование на территории страны. Это привело к тому, что все сайты с доменными именами kz оказались нерабочими из-за отключения связи. Глава компании по сетевой безопасности Qrator Labs Александр Лямин отметил в интервью Forbes рассказал, что череда отключений сети в Казахстане была вызвана не техническими проблемами. По его словам, при отключении интернета в Казахстане исключены все проблемы, связанные с производительностью маршрутизаторов или хакерскими атаками. Кому принадлежит интернет в Казахстане? По информации Forbes, крупнейшим оператором связи является государственный «Казахтелеком». Под его руководством находятся крупные мобильные операторы Kcell и совместное предприятие Tele2 и Altel. «Казахтелеком» выкупил у акционеров Kcell за $445 млн и за $400 млн Tele2 в 2018 и 2019 годах. Уже в 2020 году, по данным Kapital.kz, доля «Казахтелекома» на рынке связи в стране составляла 62%, оставшиеся 38% принадлежали сотовому оператору «Кар-Тел», который работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon. Этот оператор связи, отмечает издание, единственный конкурент «Казахтелекома» на рынке связи. В начале октября 2021 года «Казахтелеком» продал 24% акций Kcell на казахской фондовой бирже, но контроль над мобильным оператором и остался его акционером. По информации госкомпании, на середину 2020 года, основным акционером «Казахтелекома» является компания «Самрук-Казына», которой принадлежат 51% акций, еще 24% компании принадлежат Skyline Investment Company, 10% — Bank of New York, оставшиеся 15% акций торгуются на бирже. Однако по информации издания «Радио Азаттык» в Казахстане, учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company, владеющая акциями «Казахтелекома» является племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Кайрат Сатыбалдыулы. 8 января на фоне затихающих протестов российский политолог Аркадий Дубнов сообщил о задержании Сатыбалдыулы в Дубае. Еще одну связь с семьей Назарбаева заметили и при продаже 24% акций Kcell. Тогда российское издание в сфере высоких технологий Cnews сообщило, что 9% мобильного оператора приобрел First Heartland Jusan Bank, принадлежащий «Назарбаев фонду», а главой фонда является старшая дочь Назарбаева — Дарига. Митинги в Казахстане Митинги в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. В течение нескольких дней на митинги стали выходить жители других городов по всей стране. После того как протесты охватили ряд городов Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан. До обращения Токаева к ОДКБ, в ночь с 4 на 5 января власти страны ограничили работу интернета в Алматы, а местные СМИ сообщили, что в стране перестали работать мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. Кроме того, казахстанские пользователи соцсетей ещё днём 5 января сообщали, что несколько местных провайдеров, в том числе Beeline отключили мобильный интернет. Затем Токаев выступил с очередным обращением, где рассказал, что в стране постепенно начали включать интернет в определенных областях на определенные временные интервалы. «Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан. Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов», — заявил Токаев в своем очередном обращении. 11 января Токаев сообщил, что миссия ОДКБ в Казахстане завершена и вывод миротворцев из страны займет не более 10 дней. Кроме этого власти страны сообщили, что в ходе протестов погибли 149 человек.

