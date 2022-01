Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал о дружбе двух братских стран — надеждах на то, что Кыргызстан и Казахстан будут противостоять новым вызовам и угрозам, сотрудничать в разных сферах и вместе шагать в будущее. О «террористах» в Казахстане Садыр Жапаров согласился с риторикой казахских властей о том, что на Казахстан была совершена «спланированная террористическая агрессия». Он заявил, что «Кыргызстан поддержал решительные меры президента Казах­стана Касым-Жомарт-Токаева» по отпору «террористам». Президент назвал события в Казахстане «большим горем для всех». «Мы ни на минуту не сомневались в необходимости оказания помощи в этой борьбе, и направили своих миротворцев. Уверен, что власти Казахстана найдут и привлекут к ответственности именно тех, кто виноват в гибели людей и организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти. При этом в ходе разбирательств не должны пострадать невинные граждане», — считает Садыр Жапаров. Президент отметил, что во время событий в Казахстане кыргызстанцы поддерживали казахстанцев — помогали с размещением, питанием и подвозом до Кордая. «Меня очень радует эта человечность и дух взаимовыручки в отношениях между двумя родственными народами», — отметил Жапаров. «Наши страны совместно противостоят новым вызовам» Садыр Жапаров заявил, что «в Кыргызстане приветствуют дружественный курс Токаева по дальнейшему укреплению кыргызско-казахских отношений». Жапаров назвал народы двух стран «братскими» и подчеркнул, что они всегда «жили в дружбе и согласии, протягивали друг другу руку помощи в трудные времена». «Кыргызы настроены жить с казахами именно так и вместе шагать в будущее! На нашей встрече в марте 2021 года Токаев заверил меня, что Казахстан рассматривает Кыргызстан не только как союзника, но и в качестве братского государства, и всегда готов поддержать кыргызский народ. Мы ценим это!» — сказал президент. Жапаров добавил, что его госвизит в Казахстан 2 марта 2021 года прошел в «благоприятной атмосфере», а уже в 2022 году в Кыргызстан прилетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Наши страны совместно противостоят новым вызовам и угрозам из-за известных событий на Ближнем Востоке и в Афганистане», — заверил Жапаров. Президент рассчитывает, что в ближайшие годы стратегическое партнерство двух стран поднимется на качественно новый уровень развития — Кыргызстан приложит все силы для этого. «Мы говорим на равных» Садыр Жапаров заявил, что между Кыргызстаном и Казахстаном нет и не должно быть нерешаемых вопросов. «У стран есть разные подходы и видения по вопросам двусторонней повестки дня, и это вполне нормально. Мы на равных говорим, слушаем друг друга и находим взаимоприемлемые решения», — сказал Жапаров. Жапаров заявил, что ведутся переговоры с властями Казах­стана о снятии ограничений для кыргызских транзитных грузоперевозчиков и граждан, следующих в Казахстан наземным путем. «Считаем, что наличие сертификата вакцинации и действующего ПЦР-теста может быть достаточным для беспрепятственного въез­да в Казахстан. По моему убеж­дению, между Кыргызстаном и Казахстаном не должно быть никаких барьеров – ни условных, ни фактических», — считает президент. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Также президент ввел на территории страны режим чрезвычайного положения и запросил поддержку у ОДКБ. В результате страны-участницы ОДКБ отправили туда миротворцев. Отправка военных в соседнюю страну вызвала резонанс и митинги в Кыргызстане. Но 6 января Жапаров попросил депутатов парламента не выступать против отправки миротворцев в Казахстан, а активистов, вышедших на митинг против отправки в соседнюю страну военнослужащих из Кыргызстана, назвал «популистами». В результате Кыргызстан направил в Казахстан 150 военных. 14 января кыргызские миротворцы возвратились на родину — власти Казахстана заявили, что ситуация в стране нормализовалась. В ходе митингов погибли 225 граждан, из них 19 военнослужащих. Читать еще: Токаев: В террористической атаке на Казахстан участвовали боевики из Центральной Азии Токаев назвал события в Казахстане «попыткой госпереворота»

