Тело кыргызстанца Бактыяра Базарбаева, погибшего во время беспорядков в Алматы, передали его родственникам для доставки в Кыргызстан. Об этом 16 января «Азаттыку» сообщил Генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов. СМИ писали, что 35-летний Базарбаев занимался перевозкой пассажиров в соседней стране. ГКНБ сообщил, что он погиб в ночь на 10 января. Тогда Назарали Арипов говорил, что тело Базарбаева выдадут после соответствующих проверок компетентных органов Казахстана. Ранее стало известно о кыргызстанце, который также погиб во время беспорядков в Алматы. Им оказался фитнес тренер спортивного клуба Luxor Азиз Мусаев. Мусаев проживал с семьей возле центральной площади в Алматы. Его жена сообщила, что Мусаев 6 января примерно в 22:30 помогал раненому пожилому человеку, когда его тоже смертельно ранили. Родственники кыргызстанца решили похоронить покойного в Алматы. Задержанные кыргызстанцы По официальным данным во время беспорядков в Казахстане были задержаны пять кыргызстанцев. Среди задержанных оказался джазовый пианист из Кыргызстана Викрам Рузахунов, эта новость вызвала общественный резонанс. 9 января казахстанский гостелеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге (около 15 тысяч сомов). На видео он сознаётся в том, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось его родственники, коллеги и друзья узнали в нём Рузахунова. После этого МВД Казахстана пыталось убедить всех, что на видео не Рузахунов, а другой кыргызстанец — Закир Убуров. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео не Закир. Однако, по его словам, Закира Юбурова также задержали и родственники не знают о его местонахождении. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. В связи с задержанием кыргызстанцев МИД страны отправил Казахстану ноту протеста — в ведомстве добавили, что будут защищать интересы каждого кыргызстанца. На задержание Рузахунова отреагировали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапаров сообщил, что дал необходимые поручения всем ведомствам. Ташиев заявил: власти Кыргызстана недовольны тем, что граждан страны в Казахстане пытаются выставить погромщиками. Также в минюсте обратились в Генпрокуратуру Кыргызстана с просьбой возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. Уже 10 января кыргызские ведомства сообщили, что Рузахунова освободили из-под стражи. Он вернулся на родину. Кроме Рузахунова по подозрению в участии в беспорядках были задержаны Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо и Абду-Рахим Жишанло. Их освободили спустя неделю после беспорядков. Фото: Vласть.kz 16 января издание Orda.kz написало о 46 летнем гражданине Кыргызстана Чолпонбеке Сыдыкове, который работал в Казахстане. Сообщается, что 8 января он решил вернуться на родину, так как у него закончилась временная регистрация, но был задержан на кыргызско-казахской границе. Первый заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниязалиев сказал, что дипломаты ищут Сыдыкова, но пока не нашли.

