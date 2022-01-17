— Минздрав в течение пяти месяцев не отвечал на наши запросы, не выходил на контакт. Поэтому мы сами исследовали сайты с информацией о распределении гумпомощи и увидели, что половина гумпомощи так и не была распределена. А вы уверяете, что это не так.

— Правильно, потому что вы на сайте не увидели информацию за последние пять-шесть месяцев. Потому что в базу не вносили, так как [сайт] не работал, у нас (департамента лекарственных средств) не было доступа.

С [2020] года гуманитарной помощи не осталось. Сейчас (в сентябре 2021 года – прим. ред.) к нам поступила [гумпомощь] с прошлого года из Урумчи, которая еще не прошла растаможку. Я привез на склад, но из-за того, что не выдают сопроводительные документы, я не могу растаможить. А если товар не проходит растаможку, мы не имеем права раздавать, потому что не являемся законными хозяевами.

— Что значит у департамента не было доступа к сайту?

— [Минздрав], оказывается, поменяли сайт и не поставили нас в известность.

Когда от вас первый раз была информация (поступил информационный запрос, в котором «Клооп» спрашивал об источниках актуальной информации о распределении гуманитарной помощи – прим. ред.), я заходил на сайт [soc.service.kg], и тогда он работал. Но когда я попытался зайти в последний раз, я уже не смог зайти. Потом мы узнали, когда у Мээрим Усубалиевой интересовались, что в минздраве другой сайт открыли. То есть первый сайт [soc.service.kg] не работал, но работал gum.med.kg.

– Но мы и второй сайт gum.med.kg тоже проверяли: половина товаров была не распределена.

— На этом сайте не только наш склад, туда еще департамент госсанэпиднадзора вносит [свои данные], другие разные организации тоже вносят, наверное. Мы – только относительно лекарственных средств и медицинских изделий.

Вакцины поступают, шприцы для вакцин, дезсредства – и это все к нам не поступает. Мы не делаем учет по ним, этим занимается департамент госсанэпиднадзора.

Поэтому когда разговор идет о поставках, таможня может дать общие сведения: Минздрав в таком-то году получил столько-то гумпомощи…

– Но по лекарствам на сайте тоже информация неполная.

Как я говорил, начиная с мая, приход и расход не заносились. Плюс, моя сотрудница [Мээрим Усубалиева] может вносить приход, но не может убрать [остатки].

Насколько я знаю, организации здравоохранения дают заявку [на распределение гумпомощи] по этому сайту, в Минздраве смотрят на разнарядку и, если они эту заявку одобряют, Мээрим на основании [одобренной заявки] формирует накладную. Когда она формирует накладную и прикрепляет ее на сайте, только тогда программа автоматически убирает [остатки].

Я несколько раз выходил на связь со СМИ, давал интервью. Везде задавали вопросы, говорили, что все продается: Минздрав [гуманитарную помощь] продает, склад департамента продает. Это нонсенс. Абсолютно не владеющие информацией услышали где-то, что продают на базарах [гумпомощь].