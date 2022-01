Лидер единственной оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров вечером 18 января вышел с очередного допроса в Генпрокуратуре. За этот день его успели допросить два раза. «Азаттык» пишет, что Мадумаров, выйдя с допроса сообщил о том, что его пригласили на допрос в Генпрокуратуру и 19 января. По его словам, в этот день состоится очная ставка с другими лица по этому делу. Депутата допрашивают с 14 января в качестве свидетеля из-за подписанного им в 2009 году протокола по участку на кыргызско-таджикской границе. Адахан Мадумаров после допроса 17 января. Фото: «Азаттык». По данным «Азаттыка», это документ предполагал договоренность об аренде Кыргызстаном у Таджикистана около 5 гектаров земли вдоль реки для того, чтобы можно было построить мост через реку и отремонтировать дорогу Ош — Баткен — Исфана. Накануне президент Садыр Жапаров в интервью газете «Вечерний Бишкек» назвал «непростительным предательством» подписание этого протокола. До этого он заявлял, что Мадумаров, подписав этот протокол, признал участок в Торт-Кочо таджикским и отдал им его в аренду на 49 лет. По его словам, именно из-за этого протокола Душанбе претендует на этот участок в Баткене. Сам Мадумаров неоднократно говорил, что подписание этого документа было верным решением и отмечал, что протокол не был одобрен Жогорку Кенешем и не имеет юридической силы. Кроме того, депутат раскритиковал интервью Жапарова и отметил, что «только суд определяет виновность человека». «Я до этого дня не знал, что Садыр Жапаров стал и генпрокурором, и судьей. Оказывается он стал и следователем, и каждому даёт определение. Это бескультурье и большое невежество. Человек, который называет себя главой государства, мог бы в книжки заглянуть и почитать, что только суд определяет виновность человека», — сказал Мадумаров журналистам 17 января. Читать по теме: «Предательство» и «захват банков». Жапаров и Мадумаров обмениваются оскорблениями из-за земли на границе с Таджикистаном

