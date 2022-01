Бывшего депутата Жогорку Кенеша Данияра Тербишалиева вызвали «на беседу» в ГКНБ. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице. По словам Тербишалиева, его пригласили в ГКНБ после того, как он «несколько дней назад участвовал в судебном процессе и опубликовал пост про политического узника Бакытбека Калмаматова». Данияр Тербишалиев и Бактыбек Калмаматов. Фото: фейсбук-страница Тербишалиева. Неизвестно, про какой именно пост говорит Тербишалиев, но за январь он два раза писал в фейсбуке про экс-депутата Калмаматова. 8 января он написал: «Свободу политическому узнику Бактыбеку Калмаматову!» Затем 13 января опубликовал пост: «За критику и оппозиционность нельзя сажать! Бакыт, держись! Мы с тобой! Правда победит!» Пресс-служба ГКНБ пока не ответила «Клоопу», почему и в каком качестве комитет вызвал Тербишалиева. Задержание Калмаматова Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва и кандидатом в президенты на выборах 2021 года – он набрал около 0,5% голосов. За время президентской гонки Калмаматов не раз высказывал критику в адрес Садыра Жапарова, заявляя, что он пытается узурпировать власть. Калмаматова задержали в ночь с 21 на 22 декабря прошлого года в аэропорту, когда он с другими политиками собирался в малый хадж в Саудовскую Аравию. В ГКНБ тогда сообщили, что политика подозревают в «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». «В ходе проводимых мероприятий были получены данные о том, что […] Калмаматов причастен к разжиганию межрегиональной вражды через социальные сети», — сообщили в ГКНБ, добавив, что начато досудебное производство по соответствующей статье. 24 декабря суд водворил Калмаматова в СИЗО ГКНБ до 9 февраля. Однопартийцы Калмаматова тогда заявили, что его задержание произошло «по указу президента». В администрации главы государства же в ответ попросили воздержаться политиков от «голословных обвинений» в адрес президента. Заявление Жапарова Президент Садыр Жапаров в интервью газете «Вечерний Бишкек», 17 января сказал, что не хочет «головной боли» из-за «парня, который не набрал даже 1% голосов» на президентских выборах. «Я про этого парня ничего плохого не говорил, но в тоже время он в мой адрес сказал много грубых слов. Но я не обращал на это внимание», — сказал президент. По мнению Жапарова, за Калмаматовым стоят «старые волки», которые подсказывают ему, что и как говорить. Президент отметил, что знает, кто стоит за политиком и сообщил, что придет время, когда «они тоже ответят».

