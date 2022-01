Проект нового эко-города Асман на берегу Иссык-Куля снова стал темой для обсуждения в Кыргызстане. На этот раз о нем в двух разных интервью рассказали президент Садыр Жапаров и депутат Равшан Сабиров. «Все за деньги инвесторов». Что сказал Сабиров? По словам нардепа, именно он убедил президента начать реализацию проекта «Асман». Об этом он сообщил в интервью радио «Би-би-си» 15 января. «[…] я три-четыре дня уговаривал президента. Я говорил, что это огромный проект для будущего, для истории. У нашего народа бы появился дух, потому что про наше государство бы говорили, что мы построили большой новый экологически чистый город», – рассказал он. Сабиров отметил, что после согласия президента, он начал заниматься этим проектом. По его словам, в строительстве города нет никаких рисков – «все деньги инвесторов, а государство лишь создает условия для них». «Я координировал этот проект, когда работал советником главы государства. Приезжали инвесторы, смотрели земли, там же была создана межведомственная комиссия. Я сам показал эти земли турецкому вице-президенту, принцу Дубая. После того, как я ушел с поста советника, проект застопорился», – сказал он. Также депутат добавил, что после его ухода гендиректора госдирекции по строительству нового города Абая Алымкулова освободили от должности, а его место занял «некий Тимур Файзиев». Однако, по словам Сабирова, президент недавно поручил ему координировать проект, как прежде. Он согласился и провел совещание в зале собраний кабмина. «Тимура Файзиева я до этого не знал. Мы познакомились в том зале совещаний. Мы обменялись телефонами, согласились вместе работать», – отметил Сабиров. На вопрос журналиста, знает ли президент о том, что Файзиев обвинялся в уголовных преступлениях, Сабиров ответил отрицательно. По его словам, бизнесмена на этот пост назначил глава кабмина Акылбек Жапаров. Нью-Астана. Что сказал президент? Садыр Жапаров в интервью «Вечернему Бишкеку» рассказал, что сейчас разрабатывается генеральный план города Асман – это займет один-два года. «Начало строительства города создаст не менее 200 тысяч рабочих мест. Будет построен экологически чистый город. Мы будем держать под контролем всю работу над проектом. Таким же методом строилась Астана», – заявил он. Садыр Жапаров. Фото: Пресс-служба сайт президента Он также подчеркнул, что на Асман из бюджета «не потратят и тыйына» – власти только выделят земли для инвесторов. Взамен государство получит 10% в виде квартир, которые будут проданы населению через ипотечную компанию. Кроме этого, Жапаров сказал, что в проекте города Асман нельзя допустить того, что случилось планами на строительство логистического центра в Ат-Башы, против которых выступали местные жители. «Я поехал в Ат-Башы, встретился с народом, все объяснил, люди поняли и разрешили строительство. Но сейчас нет инвесторов. […] Ситуация изменилась: люди согласны, инвестор против», – сказал президент. Проект города Асман Пилот проекта «Экологически чистый город Асман» власти презентовали еще в июле 2020 года. Город хотят построить на побережье озера Иссык-Куль — выше села Тору-Айгыр и в 15 км от Балыкчы. Власти заявляли, что проект призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. По задумке авторов, с высоты новый город должен выглядеть, как комуз, в нем будут использоваться альтернативные источники энергии и экологически чистые виды транспорта. Кроме того, в городе будут соблюдаться принципы зеленой экономики. По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за семь-десять лет. Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!