Институт омбудсмена попросил Генпрокуратуру рассмотреть возможность экстрадиции из Таджикистана двух осужденных там кыргызстанцев – для их дальнейшего отбывания наказания в Кыргызстане. Правозащитники считают, что оставлять кыргызстанцев на территории соседней страны небезопасно. Об этом сообщила пресс-служба института омбудсмена. Секретариат омбудсмена сообщил, что к ним обратились жители Лейлекского района Баткенской области. Жительница Лейлека рассказала, что 16 сентября 2021 года ее супруга Сайдахмета Артикова и брата Ноомана Самадова задержали таджикские спецслужбы. По ее словам, обоих мужчин осудили за незаконное пересечение границы: первого на два года заключения, второго — на 18 лет. В аппарате омбудсмена отметили, что сами осужденные отказались подавать апелляцию в вышестоящий суд, но назвали обвинения в отношении себя политически мотивированными и необоснованными. 12 ноября 2021 года родственники задержанных Ноомана Самадова и Сайдахмета Артикова выходили на митинг к Дому правительства. К ним тогда вышел зампред кабмина Эдиль Байсалов, и пообещал оказать поддержку в освобождении кыргызстанцев. В МИД сообщали, что вместе с Нооманом Самадовым и Сайдахметом Артиковым задержали еще двух кыргызстанцев: Турсунали Ташанова и Аскара Ахмедова. Смерть кыргызстанца в Таджикистане Аппарат омбудсмена беспокоится за безопасность задержанных в Таджикистане кыргызстанцев – 14 января стало известно, что в соседней республике скончался гражданин Кыргызстана, который отбывал наказание в исправительной колонии. Его осудили на два года по обвинению в незаконном пересечении границы. Диппредставительство направило ноту в адрес МИД Таджикистана с просьбой оказать содействие в проведении объективного расследования по факту смерти кыргызстанца. По словам полпреда президента в Баткенской области Абдикарима Алимбаева сейчас в Таджикистане под стражей находятся десять жителей Баткенской области, «проводятся переговоры, но пока никаких результатов нет». Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний крупный конфликт на границе произошел в конце апреля прошлого года.

