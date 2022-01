6 сентября 2021 года в селе Михайловка Иссык-Кульской области мужчина А.У.К. посреди ночи проник в дом к 68-летней пожилой односельчанке Т.Л.И. и изнасиловал ее. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. Отмечается, что мужчина пробрался в дом односельчанки 1953 года рождения, сорвав целлофан с окна кухни ее дома. После того, как он изнасиловал женщину, мужчина скрылся с места преступления. Вина подсудимого была полностью доказана на суде: имелись вещественные доказательства, факт изнасилования выявила и медэкспертиза. Сообщается, что подсудимый полностью сознался в содеянном, раскаялся, попросил прощения и пообещал, что больше на такое не пойдет. Прекратить уголовное дело попросила и сама потерпевшая. Она заявила, что «помирилась с подсудимым, и не имеет к нему никаких претензий». В итоге, суд переквалифицировал дело как «незаконное проникновение в жилище», и приговорил подсудимого к 280 часам общественных работ. В Кыргызстане пожилые люди нередко становятся жертвами изнасилований, так как являются уязвимым слоем населения. Сексуальному насилию также часто подвергаются несовершеннолетние дети и люди с инвалидностью. «Ты ничего не стоишь!» Три истории кыргызстанок с инвалидностью о насилии Иссык-Куль: Сельчане спасли 13-летнюю девочку от изнасилования соседом — она жила у родственников без документов Почему пострадавшие от насилия пишут встречное заявление По словам руководительницы реабилитационного центра «Каниет» Гульмайрам Аттокуровой, большинство женщин, написавших встречное заявление, боятся осуждения в обществе и переживают за будущее своих детей. Лишь 20 процентов обратившихся в этот центр не пишут встречных заявлений и дожидаются завершения следствия. «За последние полтора месяца из зверски избитых четырех женщин лишь двое пошли до конца и не стали писать встречное заявление. Если говорить о статистике нашего центра, то лишь 20 процентов обратившихся не пишут встречных заявлений», — рассказывает Аттокурова. По мнению руководительницы кризисного центра «Ак-Журок» Дарики Асилбековой, женщины вынуждены вновь жить с избившими их мужьями из-за недостаточной поддержки. «Главная причина встречных заявлений — это влияние наших жизненных условий. Женщины никогда не прощают, могут сделать вид, потому что вынуждены потом жить вместе. На самом деле, возможно, они на всю жизнь теряют тепло к своим мужьям. Но они все равно вынуждены идти на это», — сказала она. Также Асилбекова призвала не осуждать женщин, написавших встречное заявление, а попытаться понять их. «Ни в коем случае нельзя говорить о женщинах, отказавшихся от претензий, в одностороннем порядке. Мы должны учитывать, что живем в стране, где не защищаются социальные права женщин. С другой стороны, у некоторых из нас очень плохие жизненные условия. Женщина будет сильной, если у нее есть: образование, профессия, место, куда она может пойти, люди, защищающие ее права и единомышленники», — сказала она. Согласно анализу данных судов за последние шесть лет, журналисты «Медиазоны» и «Клоопа» выяснили, что кыргызстанок чаще всего насилуют или пытаются изнасиловать их знакомые. Только в одном из пяти случаев изнасилований преступник не был знаком с пострадавшей. Исследование также показало, что насильники выбирали жертву из числа знакомых, которые находятся в уязвимом положении: ребенок или подросток (32 дела), дома никого не было, кроме пострадавшей (20 дел), женщина жила одна (7 дел), имеет инвалидность (5 дел) или находилась в алкогольным опьянении (12 дел). Также журналисты выяснили, что дом считается одним из самых безопасных мест, где можно укрыться от проблем и внешних угроз. Но анализ приговоров показал, что в более чем трети случаев изнасилования или попытка изнасилования совершались дома у пострадавшей. Знакомый, член семьи, партнер. Показываем на данных, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Самыми опасными странами для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак. По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия. Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!