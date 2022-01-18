Пресс-служба кабинета министров 18 января сообщила, что внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук отчитался перед министрами о работе рудника за 2021 год.

По словам Болтурука, за прошедший год, пока рудник был под внешним управлением, на «Кумторе» произвели 14,5 тонн золота. Также компания перечислила налогов и обязательных платежей на 13,6 млрд сомов, при этом план составлял 9 млрд сомов.

Выручка от продажи золота за 2021 год составила $856 млн, из этой суммы за время, пока рудник работает под внешним управлением, золота продали на $621 млн.

Кроме этого, по словам главы кабмина Акылбека Жапарова, затраты на одну унцию золота также снизили на более чем 16%. Жапаров считает, что это говорит об эффективной хозяйственности внешнего управления по сравнению с прошлым менеджментом компании, которым занималась канадская Centerra Gold Inc.

По словам Болтурука, в 2022 году планируется развитие проектов устойчивого развития для улучшения технологии переработки руды, увеличить извлечение золота, а также начать подземную разработку рудника и отвалов хвостохранилища. В этом году компания планирует добыть более 17 тонн золота.

«Несмотря на все трудности, возникшие при переходе на внешнее управление, и препятствия, чинимые со стороны Centerra Gold Inc., трудовой коллектив “Кумтор Голд Компани” справился с поставленными задачами. Рудник работает стабильно, бесперебойно, в штатном режиме», — заявил Болтурук.

«Кумтор» и внешнее управление

Внешнее управление со стороны властей Кыргызстана ввели на руднике Кумтор в мае 2021 года. В результате действия властей привели к скандалу и судебным тяжбам с Centerra Gold Inc., которая заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука.

Одной из главных претензий к канадской компании со стороны кыргызских властей является вред окружающей среде. В мае 2021 года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

В июне прошлого года госкомиссия по изучению деятельности «Кумтора» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

В ответ на это Centerra Gold Inc. инициировала арбитражное разбирательство против властей Кыргызстана. В компании считают, что действия против них нарушают подписанные договоры между сторонами, и намерены защищать свои права.

В январе 2022 года стало известно, что кыргызская сторона и Centerra «завершают обсуждение мирового соглашения». Обе стороны выдвинули друг другу свои требования перед его заключением.

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