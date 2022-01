Депутат парламента Исхак Масалиев после допроса в Генпрокуратуре 18 января сообщил, что сам вызвался пойти на него. Об этом он сказал в интервью изданию Vesti.kg. По словам депутата, он пошел на допрос в качестве свидетеля по вопросу кыргызско-таджикской госграницы. Масалиев рассказал, что объяснил следователям процедуру принятия решений по приграничным вопросам. Масалиев также добавил, что он расценивает допросы его однопартийцев Адахана Мадумарова и Орозайым Нарматовой как давление со стороны властей. Депутат считает, что интервью президента Садыра Жапарова с критикой Мадумарова — «это четкое давление на оппозицию». «Что касается Орозайым Нарматовой, то она сдавала документы в университет 14 лет назад и не несет ответственности за их сохранение в архиве. Она училась заочно, сдавала экзамены и писала дипломную работу, на основе чего получила диплом. Назвать этот диплом фальшивым нельзя. Она очень критично выступала в отношении руководства страны», — подчеркнул Масалиев. Он добавил, что преследование депутатки – это «просто мелкая месть, недостойная мужчин». Допросы Мадумарова и Нарматовой Лидера партии «Бутун Кыргызстан» и депутата Адахана Мадумарова уже три раза вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о кыргызско-таджикской границе. Политика вызывали в качестве свидетеля. Мадумаров заявил, что расценивает допросы как давление со стороны властей. 14 января на допрос вызвали Нарматову, но уже в Госкомитет национальной безопасности. В ГКНБ считают, что она поступила на третий курс ВУЗа с поддельным дипломом о среднем специальном образовании, а значит и диплом о высшем образовании у неё тоже фальшивый. При этом уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц Джалал-Абадского госуниверситета по факту её незаконного зачисления.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!