Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с конца 2021 года появился на публике, выступив с видеообращением. В нём он сказал, что находится на «заслуженном отдыхе», как пенсионер, а вся полнота власти у действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. «[Токаев] – председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии “Нур Отан”», — сказал он. При этом Назарбаев утверждает, что слухи о конфликте казахских элит «абсолютно беспочвенны», и призвал поддержать выдвинутую Токаевым программу реформ. 5 января на фоне масштабных протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что теперь он возглавляет Совет безопасности. Назарбаев занимал пост главы Совбеза с 2019 года и мог занимать его пожизненно. Также Назарбаев в своем обращении опроверг слухи о том, что покинул страну. По его словам он находится в Нур-Султане. Экс-президент Казахстана сказал, что целью январских беспорядков «было разрушение целостности страны и устоев государства». «Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос», — сказал он. Ранее в Генпрокуратуре Казахстана сообщили о 225 погибших в результате протестов и беспорядков по всей стране. Однако, отметили там, это лишь предварительные данные. Протесты в Казахстане и слухи о Назарбаеве Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. После того, как действующий президент Касым-Жомарт Токаев объявил себя главой Совбеза, эксперты по Центральной Азии стали говорить о политическом противостоянии между Назарбаевым и Токаевым. Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда В ходе протестов власти страны сняли с поста председателя КНБ самое доверенное лицо Назарбаева, экс-премьера Карима Масимова – его подозревают в госизмене и попытке захвата власти. Также своей должности в КНБ лишился и племянник экс-президента Самат Абиш. Кроме того, с постов председателей нефтегазовых компаний «КазТрансОйл» и «Казахгаз» ушли и два зятя Назарбаева Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов. С конца декабря о местонахождении Назарбаева ничего не было известно, политологи высказывали мнение, что он с семьей мог покинуть страну. Газета The Guardian 16 января написала со ссылкой на собственные источники, что между кланами Токаева и Назарбаева идет борьба за активы и власть. Бывший западный чиновник, имеющий связи в Казахстане, говорит в материале о том, что Назарбаев ведёт с Токаевым «яростные переговоры» о перераспределении активов и влияния. Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана, а фактически управлял страной еще с советских времен, возглавляя центральный комитет компартии Казахстана. С 2010 года носит титул Елбасы – Отец нации. В марте 2019-го Назарбаев покинул пост президента страны и предложил Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства. Уйдя со своей должности, он возглавил Совет безопасности страны. Долгое время политологи и эксперты не считали Токаева самостоятельной политической фигурой и воспринимали его как ставленника Назарбаева. Однако они отмечают, что после масштабных январских протестов в стране ситуация поменялась и Токаев «сломал несущие опоры двоевластия».

