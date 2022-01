Снимок дипломатического паспорта Болата Назарбаева С начала беспорядков в Казахстане остается неизвестным местонахождение первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В то же время российские СМИ пишут, что Назарбаев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через Кыргызстан. Власти Кыргызстана не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. Однако источники «Азаттыка» подтвердили, что во время обострения ситуации в Алматы младший брат Назарбаева Болат вместе с семьей вылетел за рубеж через Кыргызстан. Оригинал материала опубликован на сайте «Азаттыка» Прошло почти 10 дней с трагических событий в Казахстане, но Нурсултан Назарбаев продолжает хранить молчание. Только его младшая дочь Алия Назарбаева опубликовала короткое сообщение на своей странице в Instagram, но позже удалила его. СМИ, исходя из геолокации, отмеченной в профиле Назарбаевой, предположили, что этот пост мог быть опубликован с территории ОАЭ. Российские СМИ в свою очередь написали, что Нурсултан Назарбаев вылетел в ОАЭ через Кыргызстан. Издание «Московский Комсомолец» сообщало, что перед событиями в Алматы Назарбаев приехал в родовое село Шамалган, а оттуда выехал в Бишкек. После публикации этой информации корреспонденты Казахской службы «Азаттык» поехали в Шамалган, который находится недалеко от Алматы. Журналист Нуртай Лаханулы сообщил, что после нового года жители Шамалгана ничего не слышали о приезде Назарбаева. «Я расспросил местных жителей и водителей по поводу опубликованной информации. Все ответили, что не знают. Возможно, не хотели говорить. Обычно о таком знают водители такси. Но они отвечали только, что «ничего не знают», – рассказал журналист. Официальные власти Кыргызстана не подтверждают информацию о том, что Назарбаев вылетел в ОАЭ через Бишкек. Но появилась информация, что его младший брат, Болат Назарбаев, вылетел за рубеж через Кыргызстан. Если точнее, то несколько не пожелавших назвать свои имена пограничников, сообщили, что Болат Назарбаев в сопровождении пяти-шести человек пересек границу Кыргызстана через КПП «Ак-Жол». Их встретили люди, близкие к властям Кыргызстана. Сотрудники Пограничной службы, которые беседовали с «Азаттыком», попросили не указывать их имена и не записывать голоса, опасаясь, что их уволят с работы. «Азаттык» 6 января получил копии паспортов граждан Казахстана – Болата Назарбаева, Нурсаина Назарбаева и Бауржана Нургазыулы, свидетельствующие о том, что они пересекли границу Кыргызстана. В открытых источниках нет информации о Нурсаине Назарбаеве. Известно, что Бауржан Нургазыулы является руководителем рынка «Барыс» в Алматы. Нурсаин Назарбаев В тот же день таксисты, работающие возле КПП «Ак-Жол», сообщили, что видели, как границу Кыргызстана пересекли автомобили с тонированными стеклами, где находились близкие бывшего президента Казахстана. Казахстанский активист Думан Мухамедкарим, приехавший в Кыргызстан из Кордая через КПП «Ак-Жол», также сообщил, что по рассказам людей, родственники Назарбаева въехали в Кыргызстан через тот же пограничный пункт: – Местные жители рассказали мне, что видели своими глазами. Там же есть ребята, продающие СИМ-карты, они сообщили, что близкие Назарбаева прошли с детьми на руках. Я попросил их рассказать на камеру, они отказались, побоялись. Кроме того, несколько сотрудников аэропорта «Манас» сообщили «Азаттыку», что у них есть информация о том, что близкие Нурсултана Назарбаева вылетели в Дубай через Кыргызстан. К сожалению, они тоже пожелали остаться неизвестными в целях собственной безопасности. Власти Кыргызстана еще не опровергли информацию о том, что Болат Назарбаев вылетел через Бишкек. Ее не подтверждают и в официальном порядке. Например, в Пограничной службе отказались предоставить информацию о въезжающих в страну, потому что эти данные охраняются законом. Пресс-секретарь ведомства Гульмира Борубаева разъяснила, что информация является секретной: – Мы не можем предоставить информацию о пересечении границы гражданами. Согласно нормативно-правовым актам, она считается секретной. Эту информацию мы можем предоставить при обращении самого гражданина. Также можем предоставить после официального обращения компетентных органов, таких как судебные или правоохранительные. А вот в аэропорту «Манас» подтвердили, что 6 января из Дубая в Бишкек вылетал частный самолет. По словам пресс-секретаря аэропорта Алии Курбановой, у них нет информации о пассажирах частного самолета. «Самолет Bombardier приземлился в международном аэропорту «Манас» 6 января 2022 года. Он прибыл из Дубая. Кому принадлежит самолет, неизвестно. Кто является пассажирами коммерческого рейса, мы не знаем. Это не входит в наши обязанности. Кроме того, самолет Bombardier прилетел из Северной Македонии. Он приземлился для техстопа. В это время из самолета никто не выходил», – заявила Курбанова. Официальные лица Кыргызстана не опровергли и не подтвердили сообщения, что родственники Назарбаева вылетали из Бишкека. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что он из новостей узнал о том, что родственники бывшего президента Казахстана покинули родину через Кыргызстан, но у него не было возможности уточнить информацию у официальных органов. «Такую информацию я прочитал на сайтах. Но официально не проверял ее. Если хотят, то пусть проходят. На самом деле мы не можем ограничивать», – ответил депутат. 68-летний Болат Назарбаев – родной брат Нурсултана Назарбаева. Независимые СМИ не раз писали о том, что после того, как его брат пришел к власти, он превратился в одного из самых влиятельных и богатейших людей Казахстана. В начале этого года в Казахстане прошли акции протеста. Вначале участники митингов на западе Казахстана требовали снижения цен на автомобильный сжиженный газ, а после начали звучать политические лозунги. Акции протеста охватили и другие регионы страны. С 5 января начались беспорядки, закончившиеся смертью десятков человек в таких городах как Алматы и Шымкент. По последним данным, в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках задержано более 10 тысяч человек. Кроме того, стало известно, что число погибших достигло 225 человек. Во время беспорядков в соседней стране погибли два гражданина Кыргызстана, пять-шесть человек были задержаны. Сейчас проверяется информация, что могли быть задержаны и другие граждане Кыргызстана.

