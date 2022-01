Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обвинил депутата и лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова в «предательстве» и заявил, что тот «привык лгать и обманывать людей». Об этом Жапаров сказал в интервью «Вечернему Бишкеку», опубликованном 17 января. По его словам, Мадумаров «отдал» Таджикистану местность Торт-Кочо, подписав 12 лет назад протокол о ее аренде у соседней республики. Садыр Жапаров показывает протокол, подписанный Мадумаровым на своей пресс-конференции 23 октября. Фото: Пресс-служба президента «Мадумаров был тогда секретарем Совета безопасности и право подписи по вопросам делимитации и демаркации ему никто не давал. Если мы сейчас согласимся с протоколом, Лейлекский район [Баткенской области] станет полностью анклавом», – сказал президент. Он назвал подписание Мадумаровым этого документа «непростительным предательством». «Сегодня он заявляет, что многие комиссии рассмотрели протокол и пришли к выводу, что решение было принято в пользу кыргызской стороны […]. Он привык лгать и обманывать людей. Ранее этот вопрос никто не рассматривал, и ни один эксперт не давал положительную оценку тому, что Мадумаров отдал таджикам Торт-Кочо», – заявил Жапаров. На вопрос журналиста, почему Мадумарова начали допрашивать только после того, как он стал депутатом, глава государства заявил, что узнал об этом протоколе, только «когда был в Таджикистане». Он посещал соседнюю страну в июне и сентябре 2021 года. «Тогда же началась предвыборная кампания. Думаю, поэтому Генеральная прокуратура не успела допросить. Если бы тогда начали допрашивать, они бы сказали, что пытаются помешать участвовать в выборах», – сказал президент. Генпрокуратура вызвала Мадумарова на допрос о территориях на кыргызско-таджикской границе 14 января. Депутат тогда назвал это политическим давлением. 17 января его вызвали на повторный допрос. Что ответил на критику президента Мадумаров? Мадумаров, выйдя с допроса 17 января, раскритиковал интервью президента и заявил, что тот «стал и генпрокурором, и судьей». Мадумаров Жапаровго жооп берди pic.twitter.com/2OHOt25tVM — Токтосун Шамбетов (@Tokojan) January 17, 2022 Видео: Токтосун Шамбетов/«Азаттык» «Оказывается [Садыр Жапаров] стал и следователем, и каждому даёт определение. […] Человек, который называет себя главой государства, мог бы в книжки заглянуть и почитать, что только суд определяет виновность человека», – сказал Мадумаров журналистам. Также депутат обвинил президента в «бескультурье и невежестве». Мадумаров сказал, что он «в отличие от [Жапарова] не рос, возя солярку» и «захватывая банки». «То, что говорит этот юноша – дикость», – заключил Мадумаров. Заявления президента Впервые президент Садыр Жапаров обвинил Мадумарова в подписании протокола об аренде местности Торт-Кочо у Таджикистана 23 октября 2021 года на своей пресс-конференции. По словам Жапарова, именно из-за этого документа Душанбе претендует на участок в Баткенской области. Позже президент пообещал привлечь к ответственности «предателей, распродавших земли» Баткена. Он говорил, что расследование по этим фактам проведут после выборов. ГКНБ же начал изучать этот протокол еще в ноябре 2019 года. Сам Мадумаров говорил, что подписание этого документа было верным решением и отмечал, что протокол не был одобрен Жогорку Кенешем и не имеет юридической силы.

