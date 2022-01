В Бишкеке учеников 13 школ перевели на онлайн-обучение из-за выявленных там случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. Согласно предписанию Госсанэпиднадзора на онлайн-обучение переведены школы: № 26, № 88, № 62, № 60, № 73, №12, № 4, № 38, № 67, № 11, № 29, № 18 и № 6. В столичной мэрии также сообщили, что из-за COVID-19 закрыт детский сад №135. В управлении образования при муниципалитете попросили родителей не приводить детей в школу и детские сады, если они болеют. Бишкек в «красной зоне» В Кыргызстане с начала января 2022 года резко выросло количество выявляемых случаев COVID-19. Ежедневно фиксируются сотни случаев заражения коронавирусом, а 18 января в стране зафиксировали 820 новых случаев COVID-19 — это рекорд за последние пять месяцев. 12 января в Кыргызстане официально выявили новый штамм коронавируса — омикрон, который, как показывают исследования, заразнее остальных штаммов. Наиболее острая ситуация в Бишкеке, где и фиксируют больше всего заражений. Из-за этого столица находится в «красной зоне» по распространению коронавируса. По данным минздрава на 18 января, из 820 выявленных случаев 600 зафиксировали в Бишкеке. Всего за все время пандемии в стране выявили 191 288 случаев заражения коронавирусом. За это время скончались 2 836 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!