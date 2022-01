Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле 2021 года у жительницы села Максат Лейлекского района Баткенской области Арафат Эркебаевой украли скот. С тех событий прошло уже 10 месяцев, однако женщина все еще не может получить компенсацию за украденную живность. Эркебаева рассказала журналистам «Клоопа», что она обращалась к властям за помощью. Однако, по ее словам, толку от этого нет. «В сарае находился теленок и три дойные коровы. Они были хорошим подспорьем. Коровы были куплены в долг, в кредит у частного лица. Их украли. Посмотрите на дом, он нуждается в ремонте. Есть сын, которого надо женить», — говорит Эркебаева. По словам женщины, несмотря на ее обращения, компенсацию за украденное имущество она не получила. Кроме скота, во время конфликта, у нее украли телевизор и ручную стиральную машинку. «Дом старшего сына тоже разграбили. Забрали украшения невесты. Это ладно – нам главное, чтобы выплатили стоимость коров», — говорит она. Читать еще: Сожженные дома, магазины и школа. Фоторепортаж из приграничного разрушенного села Максат Женщина рассказывает, что после приграничного конфликта представители власти приезжали в село Максат и говорили, что выплатят компенсацию за украденные вещи. Но этого пока не произошло. «Они сказали: “Давайте сначала восстановим сгоревшие дома, а на втором этапе рассмотрим вопрос о разграбленном имуществе”. Мы ходили по разным местам и жаловались, но ничего полезного из этого не вышло», — сетует Эркебаева. Несмотря на то, что власти страны пока не выплатили женщине компенсацию, главным для нее остается решение пограничных проблем между Кыргызстаном и Таджикистаном. По словам Эркебаевой, у нее есть внуки, а без мира они не смогут жить нормально. «Поэтому мы считаем, что главное – определить и оградить границы. Если будет все спокойно, и мы будем жить спокойно. Мы бы не хотели покидать наши дома», — говорит она. Конфликт на границе Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел в конце апреля 2021 года. В результате этого конфликта погибли 36 кыргызстанцев, а 154 получили ранения. Власти соседней республики сообщили о 19 погибших и 87 раненных таджикистанцах. Во время конфликта пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сел. Сожжены или разрушены оказались более сотни домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, а также объекты бизнеса. Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта на территории страны разрушены 15 домов, также была частично разрушена средняя школа. Читать еще: Жизнь — в страхе, документы — на расстоянии руки, пуля — в шее. История Бүүсары из приграничного села Максат Над видеоматериалом работали: Тойчубек Артык уулу и Гүлгакы Мамасалиева.

