Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов 19 января на заседании Жогорку Кенеша заявил, что закрытие школ, введение карантина и ограничений уже не эффективны в борьбе с новым штаммом коронавируса. Эдиль Байсалов. Скриншот трансляции «Мы вместе с минздравом изменили алгоритмы. Если раньше в одном классе, в одном коллективе выявляли положительный ПЦР-тест, то этот класс, школа или отделение были вынуждены уйти на карантин. Но сейчас это уже не эффективно. “Омикрон” уже сильно распространился, везде есть заболевшие, поэтому мы изменили алгоритмы», — сказал он. По его словам, теперь все, у кого появились симптомы ОРВИ, гриппа и COVID-19 должны самоизолироваться и лечиться. «На сегодня омикрон достиг каждой семьи. Специалисты говорят, что сейчас нет необходимости делать ПЦР-тесты. Зарубежные страны используют такой опыт. Если человек приболел, кашляет, поднялась температура, нужно считать, что у него коронавирус — без ПЦР-теста», — сказал он на заседании парламента. При этом, чиновник не уточнил, каким образом тогда минздрав будет вести статистику заболевших COVID-19. Байсалов считает, что четвертая волна коронавирусной эпидемии завершится в марте, а гражданам не придется вакцинироваться, так как все переболеют. Минздрав 12 января сообщил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса в Кыргызстане. В стране зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикроном. 19 января из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Чуйской области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в кафе и ресторанах.

