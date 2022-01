Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров заявил, что прилетел в Кыргызстан не для того, чтобы давать показания против лидера фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. И Бекназарова, и Мадумарова уже несколько дней допрашивают в Генпрокуратуре. Бекназаров заявил, что вынужден сделать видеообращение, поскольку в соцсетях распускают слухи, что он специально прилетел из Малайзии, чтобы дать показания против Мадумарова. «Два года назад на пресс-конференции я ответил на обвинения Мадумарова о том, что я якобы продался за кресло посла. Вот уже на протяжении двух лет отдельные лица используют это видео против политики Мадумарова», — говорит Бекназаров. По словам посла, на допрос его вызвали по делу о межэтническом конфликте 2010 года. Вызвали его еще в декабре 2021 года, и он тогда «обещал прийти, как только появится возможность». Бекназаров отметил, что приехал в Кыргызстан по рабочим моментам, а следователи, пользуясь этим, вызвали его на допрос. «А теперь и власть, и Мадумаров делают из этого политику. Камчы-братишка, Адахан-братишка, в прошлом году во время баткенского конфликта у вас что-то произошло, но не надо из-за этого конфликтовать и пудрить мозги людям. И тот, кто допрашивает, и тот, кого допрашивают — соблюдайте законы и не морочьте голову народу. Адахан, я никогда не давал показания против тебя, прекращай такой пиар», — сказал Бекназаров. Допрос Азимбека Бекназарова 17 января Генпрокуратура сообщила, что Азимбек Бекназаров вызван на допрос по делу о межэтническом конфликте в июне 2010 года на юге страны. В надзорном органе отметили, что его вызвали в качестве свидетеля. Азимбек Бекназаров в 2010 году был замглавы Временного правительства, которое на полгода взяло на себя функции исполнительной власти. Бекназаров в то время руководил органами прокуратуры и финполиции. 3 апреля 2021 года президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ изучить материалы по июньским событиям 2010 года. 16 апреля в ГКНБ возобновил следствие по событиям в июне 2010 года. В комитете пояснили, что проверка будет идти и в отношении должностных лиц Временного правительства. С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами. По официальным данным, в ходе конфликта погибли 426 человек, а более тысячи получили ранения. Допрос Адахана Мадумарова Адахана Мадумарова с 14 января допросили уже три раза из-за подписанного им в 2009 году протокола по участку на кыргызско-таджикской границе. Допрашивают его в качестве свидетеля. Президент Садыр Жапаров в интервью газете «Вечерний Бишкек» назвал «непростительным предательством» подписание этого протокола. До этого он заявлял, что Мадумаров, подписав этот протокол, признал участок в Торт-Кочо таджикским и отдал им его в аренду на 49 лет. По его словам, именно из-за этого протокола Душанбе претендует на этот участок в Баткене. Сам Мадумаров неоднократно говорил, что подписание этого документа было верным решением и отмечал, что протокол не был одобрен Жогорку Кенешем и не имеет юридической силы. Адахан Мадумаров в 2021 году баллотировался в президенты Кыргызстана — был соперником нынешнего президента Садыра Жапарова. Президентом не стал, но его оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан» победила в парламентских выборах, и получила шесть мест в Жогорку Кенеше.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!