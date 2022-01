19 января на заседании парламентского комитета депутаты рассматривали кандидатуру и.о. минцифры Талантбека Иманова на пост главы ведомства. Члены комитета интересовались трудовой деятельностью претендента. По словам депутатки Гули Кожокуловой, в справке указано, что Талантбек Иманов занимал должность сотрудника в службе безопасности корпорации «Дастан». Она поинтересовалась, что за должность «сотрудника», работал ли Иманов вместе с Алексеем Ширшовым, и нет ли у него какой-нибудь заинтересованности и продвижения интересов последнего. Иманов ответил, что работал на заводе «Дастан», когда им управляли Албек Ибраимов и Алексей Ширшов. «Всех знаю и заинтересованности нет. Я просто работал», — сказал он. Между тем, депутат Элмурза Сатыбалдиев призвал и.о.минцифры не стесняться своей прежней команды. «Смело говорите, что вы работали в хорошей команде», — заявил он. В итоге, комитет одобрил кандидатуру Талантбека Иманова на пост министра цифрового развития. Связь Иманова с Ширшовым Талантбеку Иманову всего 35 лет, и он очень быстро продвигается по карьерной лестнице. Издание Factcheck.kg изучило его биографию. Журналисты выяснили, что Иманов начал свою карьеру в качестве сотрудника охраны, затем занимал руководящие должности в крупных частных компаниях. Также Иманов был водителем одного из ближайших соратников Максима Бакиева — Алексея Ширшова. В 2020 году Иманов принимал участие в парламентских выборах в числе партии «Биримдик». Иманов был личным водителем Ширшова до 7 апреля 2010 года. После падения бакиевской власти, обвиненный в создании коррупционных схем в энергетическом секторе Кыргызстана Ширшов, покинул страну. До 2010 года он считался «серым кардиналом» в энергетическом секторе Кыргызстана. Он консультировал сыновей бывших президентов: Айдара Акаева, а затем Максима Бакиева по вопросам энергетики страны. Считается, что «коррупционные схемы Ширшова» в энергетике Кыргызстана продолжают работать до сих пор. Журналисты отметили, что Иманов сейчас проживает в доме Ширшова. Эльмурза Сатыбалдиев и «кадры Бакиевых» В ноябре 2020 года бывший президент Роза Отунбаева в интервью с журналисткой Майраш Базлакуновой рассказала, что при Жапарове к власти начали возвращаться «люди Бакиевых». «Те, которые избивали и убивали журналистов, занимают ключевые посты. Куда не посмотри — “бакиевские кадры”», — сказала она. Например, в седьмой созыв парламента прошел Элмурза Сатыбалдиев. Сатыбалдиеву — 55 лет. Сейчас он генсекретарь Азиатской конфедерации волейбола, но при правлении Курманбека Бакиева был генпрокурором. Тогда же он занимал должность главного советника президента. После революции 7 апреля 2010 года он был осужден по статье «Злоупотребление служебным положением», и приговорен к 10 годам лишения свободы. Он был освобожден уже в конце 2016 года, после того как отбыл две трети срока от наказания, назначенного ему судом.

