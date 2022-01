Депутатка оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова дала интервью ютуб-каналу Super.TV. В ней она прокомментировала допрос в ГКНБ из-за подозрений в поддельном дипломе и высказывание президента. Про диплом По словам депутатки, на допрос её вызвали ещё в конце декабря, но из-за начала новой сессий парламента она тогда не пришла и сказала представителям ГКНБ встретиться с её адвокатом. Нарматова говорит, что второй раз повестка на допрос к ней пришла, когда она вышла на работу после новогодних праздников в январе. По её словам, перед допросом она не знала, по какому делу её вызвали в ГКНБ. «[Когда зашла] они сказали, что [допрос] связан с деятельностью Джалал-Абадского госуниверситета», — говорит депутатка. Она сообщила, что дала подписку о неразглашении и не может рассказать подробнее о допросе и ходе следствия. При этом Нарматова отметила, что вопрос проверки документов входит в обязанности не ГКНБ, а МВД. По её мнению, заведенное уголовное дело не столько про деятельность ЖАГУ, сколько направлено «против неё лично». Так, по её словам, на допрос в ГКНБ по этому делу вызвали не только её отца, но и тетю. «Видимо главная проблема государства Нарматова, “Бутун Кыргызстан” и [Адахан] Мадумаров», — отметила она. По словам Нарматовой, к ней в парламенте подходили несколько человек и говорили ей лучше не говорить ничего. «Сегодняшней власти не нужен мой мандат, потому что [вся] власть сейчас у них. Они привели в парламент и посадили на различные должности тех, кого хотели. Из молодёжи, которая критикует власть, кажется я только осталась, кого не посадили. Но я не боюсь того, что отберут мандат или попытаются меня сломать», — сказала она. Орозайым Нарматова. Фото: пресс-служба парламента. Про интервью Жапарова Также Нарматова остановилась и на высказываниях президента Садыра Жапарова в интервью Вечернему «Бишкеку». В нём он сказал, что Нарматова получила фальшивый диплом и «за свои поступки нужно отвечать». Депутатка раскритиковала слова Жапарова и подчеркнула, что только суд определяет виновность человека. «Но, к сожалению, мы оказались в системе, когда госслужащих и [депутатов] могут посадить, если надо», — заявила она. Кроме того, депутатка осудила слова президента и о первом беглом главе государства Аскаре Акаеве. В своём интервью Жапаров рассказал о пользе показаний Акаева в деле Кумтора и заявил: «Можно сказать, что Аскар Акаевич исправил свои прежние ошибки». «Ещё вчера вы же [Садыр Жапаров] говорили о том, что Акаев главный виновник по делу Кумтора? Это же вы нам говорили бороться за справедливость и правду», — отметила она. *Нарматова в прошлом была сторонницей Садыра Жапарова и сопредседательницей партии «Мекенчил». Она рассказывала, что он заинтересовал ее темой Кумтора. Также политик обещал, что отдаст «Мекенчил» молодым. Она его поддерживала, пока он был в опале, за границей, а после и при его задержании и заключении в колонию.Она рассказывала, что вместе с другими молодыми активистами записывала его речи о Кумторе на диски и распространяла среди кыргызстанцев. Также Нарматова назвала очень постыдным выражение президента «Кыз боозуп, энесин коркутат». *Дословно это выражение переводится как «Девушка забеременела и винит мать». В русском языке по смыслу к выражению «кыз боозуп, энесин коркутат» подходит «с больной головы на здоровую». «Видимо молодчики, которые задевают моё человеческое, женское достоинство учатся у вас», — отметила она. В социальных сетях после интервью президента различные паблики, публикующие неподтвержденную информацию, стали критиковать Нарматову, утверждая, что в свои 27 лет она ведет личную жизнь. Сейчас многие такие посты уже удалены. Скриншот удаленного поста. Увидев травлю Нарматовой, в ее защиту высказалась экс-депутатка и правозащитница Чолпон Джакупова. «Орозайым, сестренка, они не тебя унизили, они себя опозорили. Депутату не обязательно быть девственницей, но вот с кулаками, мозгами и “яйцами” — надо! Эти … редиски (сморщенные и маленькие) хотят запугать всех женщин, чтобы они не шли в политику, потому что их легче сломить, потому что так много идиотских гендерных ограничений!» — сказала Джакупова. Допрос Нарматовой 14 января Нарматова побывала на допросе в ГКНБ. В этот же день в комитете сообщили, что её подозревают в незаконном получении диплома и по этому факту возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Джалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ). После этого Нарматова напомнила, что два раза участвовала в выборах и все её документы прошли проверку ЦИК. Она также заявила, что не верит в то, что следствие по её делу будет справедливым. Лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, которого также допрашивают по вопросу кыргызско-таджикской границы, заявлял, что на него и его однопартийцев идёт давление по политическим мотивам со стороны власти. Президент Садыр Жапаров же заявил, что они «совершили преступление» и «за свои поступки нужно отвечать». Нарматову допрашивали и в 2021 году — согласно комментарию МВД за излишнюю критику властей. Читать по теме: «Предательство» и «захват банков». Жапаров и Мадумаров обмениваются оскорблениями из-за земли на границе с Таджикистаном

