Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), купленные заводом «Дастан» в разгар вспышки COVID-19 в 2020 году, все еще хранятся на складе завода. Об этом сообщил замглавы кабмина Эдиль Байсалов во время заседания Жогорку Кенеша 19 января. «Россияне сделали отгрузку этих аппаратов, но они не были оплачены. В течение недели-двух они будут переданы Минздраву», — сказал Байсалов. Депутат Улукбек Ормонов ответил, что сейчас аппараты уже не нужны и их можно вернуть. «Во время пандемии эти аппараты пришли по инициативе руководства завода – правительство об этом не просило. Чтобы оплатить аппараты, нужно будет брать деньги из [государственного] бюджета», — сказал он. Также Ормонов предположил, что завод «хотел закупить аппараты по завышенной цене». «Я хорошо знаю этот вопрос. Если аппараты ИВЛ были привезены по цене завода-изготовителя, я возьму свои слова обратно», — сказал. Новоназначенный министр цифрового развития Талантбек Иманов заметил на это, что завод «Дастан» «не добавлял ни одной копейки» и 400 аппаратов ИВЛ купили по себестоимости. В 2020 году Иманов работал директором по развитию завода. Острую нехватку аппаратов ИВЛ в Кыргызстане пациенты с коронавирусом ощутили в июле 2020 года. Тогда, помимо этих аппаратов, в больницах по всей стране не хватало и кислородных концентраторов. Тогда нехватка ИВЛ была одной основных проблем, с которыми столкнулась система здравоохранения Кыргызстана. По всей стране также наблюдалась нехватка коек, медперсонала и машин скорой помощи.

