Пропавшего в Алматы кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова нашли, ему нужна срочная госпитализация. Об этом сообщил генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов. По его словам, силовики задержали Сыдыкова на трассе Алматы — Бишкек в ночь на 9 января. «Сперва его задержали военные, потом передали полицейским, потом били, сломали две ноги, ребра, потом его отвезли в больницу, никакой информации не дали и сегодня мы нашли его», — сказал Арипов. Сам Сыдыков сообщил на видео, как его избивали. «Мы поднялись по лестнице, затем нас провели в какой-то коридор. Там нас у стенки поставили и давай уже бить всех. Всех били. Там кричали мы все. Потом нас били, били, пускай вот с 10 утра нас били, и в обед уже мои ноги сломали. Били кулаками, ногами, дубинками», — сообщил кыргызстанец. Генконсул уточнил, что Сыдыкова нашли в больнице в Алатауском районе. «Завтра организуем его транспортировку, он нуждается в срочной операции и на ноги, и на ребра. Его надо встречать на территории Кыргызстана, и сразу скорой надо в больницу везти в срочном порядке», — сказал генконсул. Общественная деятельница Ассоль Молдокматова сообщила, что переговорила с министром здравоохранения — Сыдыкова с границы заберут на реанимобиле и прооперируют. Она обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой наказать тех, кто истязал Чолпонбека Сыдыкова и других кыргызстанцев. «Мы своих кыргызстанцев в обиду не дадим», — сказала она. Чолпонбека Сыдыкова не могли найти с 8 января. Его подруга в Алматы Айгуль Сартбаева сообщила в соцсетях, что его задержали и теперь о его местонахождении ничего не известно. По ее словам, Сыдыков не участвовал в беспорядках. В тот день у него заканчивался срок временной регистрации и он решил поехать домой в Бишкек. Исчезновение Чолпонбека Сыдыкова. МИД активно занимается поиском задержанного в Казахстане кыргызстанца

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!