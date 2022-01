В Бишкеке возле здания ГКНБ прошел митинг сторонников задержанного председателя Гостаможенной службы Адилета Кубанычбекова. По данным издания «Апрель», на месте собралось около 70 человек. Судя по фотографиям, у всех плакаты, выполненные в одинаковом стиле, с обращением к главе ГКНБ и требованиями освободить Кубанычбекова. Митинг сторонников Кубанычбекова. Фото: «Апрель». Госкомитет нацбезопасности 17 января сообщил о задержании Кубанычбекова по подозрению в коррупции. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. «Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток», — говорится в сообщении от ГКНБ. При этом, еще до назначения Кубанычбекова было известно, что он связан с компаниями, которые занимаются таможенным администрированием. Связанная с ним компания «Силк Вей Терминал» — является учредителем трех других фирм: «Место таможенного оформления «Юг» , «Место таможенного оформления «Север» и «Таможенная инфраструктура». В ГКНБ считают, что руководство таможни «в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость околотаможенных услуг». 17 января ГКНБ возбудил уголовное дело по этим фактам статье «Коррупция». Адилет Кубанычбеков был главой таможни недолго. Его назначили в конце октября 2021 года и уже в декабре он сообщил «Азаттыку» о «полном искоренении» контрабанды в таможне. ГКНБ: Глава таможни задержан по подозрению в коррупции

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!